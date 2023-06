Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) abre temporada de concertos em Amparo

Operação tem o intuito de atender pessoas em situação de rua

A Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, está executando a Operação de Inverno, uma iniciativa voltada para atender às pessoas em situação de rua (PSR) no município. A ação teve início em 1º de maio e se estenderá até o dia 30 de agosto, período de baixa temperatura.

Com o objetivo de proporcionar assistência adequada às PSR durante o inverno, a Secretaria estabeleceu uma parceria com a Casa do Caminho Paulo de Tarso. A instituição fornecerá estadia, alimentação adequada, local para higiene, ambiente físico para hospedagem, condições de repouso em ambiente salubre com segurança e conforto. Além disso, o serviço contratado disponibiliza uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e cuidadores sociais. Um diferencial importante é que o espaço também oferece acolhida para os pets que acompanham essas pessoas.

Para garantir a efetividade da ação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania contratou o Serviço de Abordagem Social, que também será executado pela Casa do Caminho Paulo de Tarso, com supervisão do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Essa atividade é responsável por identificar e abordar as PSR, oferecendo-lhes o suporte necessário para que sejam encaminhadas ao acolhimento adequado.

Vale ressaltar que os usuários são acolhidos por livre demanda, podendo procurar auxílio através do Serviço de Abordagem Social, Defesa Civil e Guarda Municipal. A equipe de profissionais treinados da Casa do Caminho Paulo de Tarso e do CREAS está pronta para receber e auxiliar todas as pessoas que necessitam de assistência nesse período desafiador.

No caso de usuários que não estejam acolhidos nas instituições, o CREAS disponibiliza cobertores e sacos de dormir por meio do Serviço de Abordagem Social, após o atendimento realizado pelas técnicas do serviço.

A Operação de Inverno é uma importante iniciativa da Prefeitura de Amparo, que demonstra o compromisso do município em cuidar e proteger os cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Por meio dessa ação conjunta, busca-se proporcionar um acolhimento digno e oferecer condições adequadas para que as Pessoas em Situação de Rua possam enfrentar o inverno com segurança, conforto e assistência social.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e a Casa do Caminho Paulo de Tarso convidam toda a comunidade a se engajar nessa causa, contribuindo com doações de agasalhos, cobertores, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que serão de grande auxílio para atender às necessidades de quem mais precisa durante esse período crítico.

Serviço:

Para informar sobre as pessoas em situação de rua:

De segunda a sexta-feira das 8h às 16h encaminhar para o CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua Luiz Leite, 173, Centro. Telefones: (19)3807-7791 ou (19)3807-3034.

Após esse horário, nos finais de semana e feriados, encaminhar para Casa do Caminho Paulo de Tarso, localizado à Rua Jofre Vieira da Rocha, 244, bairro Jardim Antônio. Telefone: (19)3808-4999

As doações de roupas e alimentos podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Gustavo de Souza, 108, Ribeirão. Telefone: (19)3807-9400

