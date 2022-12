Operação da PF tem como alvo organizadores de atos antidemocráticos

Empresas devem apostar em nano influenciadores, já que a média de engajamento destes perfis é maior que a de grandes influenciadores

É inegável que ações com influenciadores dominaram o mercado da publicidade nos últimos anos. Basta abrir qualquer rede social por poucos minutos para se deparar com diversas campanhas de marcas com creators. A prática tem muito mais adesão entre grandes marcas e influencers famosos, com números expressivos. Entretanto, estas ações devem ser migradas também para pequenas e médias empresas.

O especialista em marketing de influência, CEO e CSO da Inflr, Thiago Cavalcante, explica por que o investimento é interessante para pequenas empresas. “Hoje em dia, existem milhares de influenciadores disponíveis para publicidade, que atendem diferentes demandas no mercado. As empresas menores não apenas podem, mas devem investir em ações de marketing com creators. Basta escolher profissionais que atendam melhor às necessidades do seu empreendimento, como influenciadores menores, mas com alto engajamento”, afirmou o empresário.

De acordo com dados do HypeAuditor de agosto de 2022, nano influenciadores brasileiros, ou seja, aqueles com menos de cinco mil seguidores, têm uma taxa média de engajamento de 3%, contra 0,5% obtidos por influenciadores com mais de um milhão de seguidores.

Segundo pesquisa da Influencer Marketing Hub divulgada no ano passado, 72% das empresas acreditam que a qualidade dos clientes das campanhas de marketing com criadores de conteúdo é melhor do que outros tipos de ações, reforçando a aderência da estratégia.

“Influenciadores menores conseguem criar uma relação de proximidade com seu público, que é muito mais difícil de ser alcançada pelos grandes creators. Além disso, ainda existe o fator da identificação, já que o padrão de vida destes influenciadores é mais parecido com o estilo de vida de seus seguidores”, pontua Cavalcante.

O especialista ainda explica que, por ter um público bem nichado, a probabilidade de um bom retorno sobre o investimento é maior. “É importante também que as marcas busquem por influenciadores que conversem com o público que elas desejam atingir e que possam ser potenciais clientes”, destaca. “Desta maneira, a chance de alcançar um resultado positivo é muito mais alta”, finaliza.

