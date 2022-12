Salário mínimo sobe para R$1.302 em 1º de janeiro

Lateral-esquerdo teve um problema no quadril esquerdo no segundo jogo da Copa, contra a Suíça, e não atuou nos jogos com Camarões e Coreia do Sul; ele treinou nessa quinta-feira

O técnico Tite indicou que o lateral-esquerdo Alex Sandro deve seguir fora do time titular da seleção brasileira no duelo contra a Croácia, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva nessa quinta, Tite explicou que Alex Sandro ainda não fez trabalhos fortes, e a recuperação da lesão dele é diferente das de Neymar e Danilo (a dupla voltou a atuar nas oitavas de final contra a Coreia do Sul).

“Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade. Mas a tendência é de não participação. São lesões diferentes. Porque não há trabalho ainda forte. Tenho que ver departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde”, diz o técnico Tite.

Horas depois da entrevista do treinador, Alex Sandro treinou em campo com o grupo e não aparentou ter restrições de movimentos.

Se ele não tiver condições de iniciar a partida contra a Croácia, Danilo deve seguir na lateral esquerda e Éder Militão jogará na direita. Assim, Tite repetiria a formação que iniciou a partida contra a Coreia do Sul.

A provável escalação do Brasil para enfrentar a Croácia é: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Alex Sandro); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Vale lembrar que o Brasil já não conta com Alex Telles, que machucou o joelho direito e deixou o Catar rumo à Espanha para iniciar recuperação.

Alex Sandro se machucou no fim da partida contra a Suíça, na segunda rodada da Copa. Por conta do problema, ele ficou fora dos duelos contra Camarões e Coreia do Sul.

Danilo, um dos melhores amigos de Alex Sandro, já se manifestou pela torcida para o retorno do jogador que ficou fora das duas últimas partidas na Copa do Mundo. O lateral-direito foi cauteloso e disse que é preciso aguardar a recuperação completa de Alex, mas torce para o seu companheiro de Juventus ficar à disposição:

“Temos que aguardar o Alex Sandro treinar e esperamos que ele tenha saúde e esteja à disposição. Eu estou bem, estou curado, deu para perceber no último jogo. Joga pela direita, esquerda, pelo centro da defesa é indiferente. Para mim, é algo natural. Acho que num futuro bem próximo vou ser zagueiro, porque é onde tenho desfrutado melhor”.

