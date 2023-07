Nova geladeira inteligente, Zé Express aposta na hiper conveniência e prevê expansão com franquias

Pensada para condomínios e lugares com alto fluxo de pessoas, inovação do Zé Delivery é mais um passo da plataforma para ir além da entrega; negócio foi destaque na ABF Expo 2023

O Zé Delivery, maior serviço de entregas de bebidas do Brasil, lança o Zé Express, uma geladeira inteligente pensada para condomínios e lugares com alto fluxo de pessoas. A inovação é uma aposta da marca para entregar hiper conveniência aos consumidores e promete revolucionar a experiência de compra, criando novas ocasiões de consumo.

Na prática, o consumidor maior de idade só precisa de um cadastro rápido para escanear um QR Code, abrir a geladeira, pegar a bebida que quiser e fechar a porta. O Zé cuida do resto. Por meio da Inteligência Artificial, os produtos retirados são reconhecidos automaticamente cobrados direto no cartão cadastrado no app do Zé Express.

O Zé Express é também uma oportunidade para quem deseja empreender com o apoio e a expertise da Ambev. Além de operação própria focada inicialmente em prédios e condomínios, o plano de expansão também contempla um modelo de franquias de baixo investimento.

De acordo com o vice-presidente do Zé, Fernando Mazzarolo, é uma oportunidade de empreender com uma franquia inteligente e gestão descomplicada, em que o franqueado ainda conta com consultor de vendas e negócios, e suporte 24h.

“Nossa missão no Zé é facilitar a vida do consumidor, para que ele possa cada vez mais gastar tempo se divertindo, reunido com amigos e família. O Zé Express é mais um passo nessa jornada, estando ainda mais próximo da casa do consumidor, de maneira simples e com experiência touchless. Tudo isso graças ao nosso investimento em tecnologia e Inteligência Artificial”, afirma Mazzarolo.

