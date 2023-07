MEC divulga resultado da primeira chamada do Prouni

Ex-presidente falou pela primeira vez com a imprensa, em Belo Horizonte, após decisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que levou “uma facada nas costas” após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por oito anos. “Há pouco tempo tentaram me matar em Juiz de Fora, levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade”.

Falando à imprensa, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta sexta-feira, 30, Bolsonaro disse que acredita que tenha sido “a primeira condenação por abuso e poder político”. “Um crime sem corrupção”, ironizou.

“Isso é crime? Abuso de poder político? Por defender algo que eu sempre defendi quando parlamentar [o voto impresso]?”

Bolsonaro disse que agora Lula “vai entrar em campo para ganhar por quase W.O. em 2023, mas isso e democracia”, mas falou que “não é o fim da direita no Brasil. Antes de mi ela existia, mas não tinha forma”. O ex-presidente ainda disse que “não vamos desistir do Brasil”.

LEIA TAMBÉM:

Bolsonaro também falou sobre ter sido julgado sobre o 08 de janeiro e questionou qual teria sido a sua participação nos atos. “Dia 30 [de dezembro] eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe não sabe o que é golpe, com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorzinhos e senhorinhas com bandeira do Brasil”, disse.

“Lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. E as pessoas que fizeram isso tem que arcar as suas responsabilidades”.

Antes do julgamento, em entrevista à Itatiaia, Bolsonaro (PL) havia dito que “o recurso vai para o Supremo Tribunal Federal (STF)” caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formasse maioria para torná-lo inelegível por oito anos. Fonte: CNN

