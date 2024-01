Nova empresa de coleta substitui lixeiras nos bairros de Morungaba

O Ambulatório Veterinário Municipal “Emilia Flaibam Frare” foi entregue oficialmente à população pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba. A prioridade de atendimento é para com as famílias que comprovadamente não têm condições financeiras de levar seus cães e gatos para clínicas particulares. Todos os protocolos do serviço serão estabelecidos conforme o Plano de Trabalho do Departamento de Saúde.

“Esta é uma reivindicação bastante antiga da população e por meio dos vereadores e dos defensores da causa animal. Este espaço será de grande importância para o atendimento inicial dos animais. No local não serão realizadas cirurgias, lembrando que para os casos mais graves será dado encaminhamento à clínica credenciada por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro) dentro do Plano de Trabalho estabelecido pelo Departamento de Saúde”, explicou o prefeito Marquinho Oliveira.

LEIA TAMBÉM:

Localizado no prédio do Setor de Vigilância do Departamento de Saúde da prefeitura – à Rua Atílio Martins, s/nº, no Brumado – o Ambulatório Veterinário atenderá exclusivamente cães e gatos para exames clínicos, procedimentos ambulatoriais e vacinação.

O funcionamento será realizado de segunda a quinta-feira, das 12 às 15h, mediante agendamento. Não serão realizados procedimentos com anestesia geral, procedimentos cirúrgicos nem internação – conforme prevê a Resolução nº 1275/2019, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que determina o que deve ou não ser realizado em um ambulatório de acordo com a disponibilidade de equipamentos e com a estrutura física do local.

“Esta conquista para Morungaba é de extrema importância, para que possamos dar um atendimento primário para os animais, e conseguir realizar diagnósticos e tratamentos, conforme permitido para um Ambulatório”, explica a veterinária Amanda Frare que é a profissional responsável pelo ambulatório e que também é neta da enfermeira morungabense Emilia Flaibam Frare a quem a prefeitura presta homenagem dando seu nome ao ambulatório.

Dona Emília, como era conhecida, além de auxiliar gratuitamente muitas pessoas como enfermeira que foi também era uma grande amante dos animais. O evento foi prestigiado pelos filhos da homenageada: Rita de Cássia Frare Cézar, Romeu Frare Filho e Rogério José Frare, os netos Irina, Igor e Rogerinho, além das bisnetas Alice e Amélia.

Também prestigiaram a solenidade o presidente da Câmara, Antonio Salvador Marques; os vereadores Ramon Moraes, Reinaldo Barbosa, Rogério Fanchin e Tomas Federicci; os diretores Julio Cesar de Moraes (Turismo, Cultura, Esporte e Lazer); Marcel Assis Mendes de Oliveira (Planejamento); Robson Trajano (Serviços Públicos) e Marla Stranieri (Saúde); o coordenador da Defesa Civil João Frare; o assessor de Gabinete Paulo Marine; o assessor parlamentar do deputado estadual Edmir Chedid, Nelson Koki, e o assessor parlamentar da deputada estadual Clarice Ganem e do deputado federal Bruno Ganem, Jorge Di Pietro.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui