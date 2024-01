Campanha de doação de sangue teve adesão de 115 voluntários em Morungaba

A instalação das novas lixeiras não altera os itinerários da empresa anterior

O Consórcio Regional para Soluções Ambientais (Corsam) iniciou os serviços de coleta do lixo domiciliar em Morungaba neste ano de 2024 e substituiu as lixeiras por novos contêineres em diversos bairros. A instalação não altera os itinerários da empresa anterior.

As novas lixeiras têm o objetivo de melhorar as condições do acondicionamento do lixo com uma estrutura adequada para armazenar os resíduos. Porém é necessário que os moradores zelem pela conservação e a disposição correta do lixo, de forma a evitar que o conteúdo se espalhe e venha causar transtornos decorrentes do mau armazenamento.

O Corsam foi contratado por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu) do qual a Prefeitura da Estância de Morungaba faz parte.

