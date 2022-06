No Teatro Oficina do Estudante, “Festival de Férias” tem programação infantil diária em julho

Além das peças para as crianças, a lista de atrações está recheada com stand-ups, musical e shows de Manu Gavassi e “Queen Experience in Concert”. Neste final de semana tem humor com apresentações de Diogo Almeida, Diguinho e Thiago Ventura. Os ingressos já estão à venda no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro. Informações pelo telefone (19) 3294-3166

A programação de julho do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas começa na sexta-feira, dia 1, com apresentação única do humorista Diogo Almeida. Ele estará em cartaz com o stand-up “Vida de Professor II – Segunda Chamada”, às 21h. Os ingressos custam R$45 (meia-entrada) e R$90 (inteira) e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

Em “Vida de Professor II – Segunda Chamada”, Diogo Almeida retrata o cotidiano dos professores e profissionais da área da Educação e suas particularidades. Nesse show, o humorista relata cinco histórias do cotidiano escolar, conta as peripécias que fazia quando ainda estudava e sobre a relação com a sua mãe, professora, e com seus colegas de profissão. As histórias pedagógicas são contadas no palco, de forma descontraída.

No sábado, 02, é a vez do humor de Thiago Ventura, que apresenta o espetáculo “Modo efetivo”, às 18h30 (extra), 21h e 23h (extra). No show, o comediante baseia o texto nos seus primeiros relacionamentos amorosos, na sexualidade e nas relações cotidianas. Os ingressos custam R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, tem se apresentado nos principais festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.

Já no domingo, 03,, o humorista Diguinho Coruja traz o stand-up “O show do Diguinho”, às 19h, para o palco do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Os textos são escritos pelo comediante, que promete uma atração surpresa e inédita para o show em Campinas. Os ingressos custam R$35 (meia-entrada) e R$70 (inteira). Diguinho Coruja trabalha há mais de 20 anos no rádio e tem passagens por emissoras importantes do país. Ele também integra o programa “The Noite”, com Danilo Gentili, no SBT, onde se destaca como antagonista do apresentador em discussões acaloradas e divertidas.

Programação Infantil

Para as crianças, tem o “O Show da Luna Ao Vivo”, no domingo, 03, às 15h. No espetáculo, Luna, Júpiter e Cláudio tentam descobrir como a água vira chuva, se existe vida em Marte, do que é feito o arco-íris e por que a bolha de sabão é redonda, em uma aventura repleta de canções, dança e fantasia. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). A apresentação foi criada a partir da série de TV “O Show da Luna!”, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, e conta com um grande elenco de bailarinos e atores contracenando com Luna, a cientista preferida das crianças.

Deive Leonardo

No início da próxima semana, a programação começa com o escritor e evangelista Deive Leonardo, que apresenta, de segunda-feira, 04, a quinta-feira, 07, às 20h, “O Melhor Dia da Minha Vida”, seu sucesso nas redes sociais. Seus vídeos somam mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no Youtube, alcançando 400 milhões de visualizações. Os ingressos têm preço único de R$100. A classificação etária é livre.

Deive é filho de evangélicos e, aos 19 anos, tornou-se membro na Igreja AD em Joinville (SC) e passou a ministrar palestras no Brasil e exterior. Casado e com quatro filhos, ele tem levado palavras de fé, esperança e otimismo para milhões de pessoas. Ele também é autor dos livros “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu” e “O amor mais louco da história”, “Coragem para recomeçar”, “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de Junho de 2022 (sujeita a alterações)

Dia: 1, sexta-feira, às 21h

Diogo Almeida – “Vida de Professor II Segunda Chamada” (Stand-up)

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação: 12 anos

Dias: 2, sábado às 18h30 (extra), 21h e 23h (extra)

Thiago Ventura – “Modo efetivo” (Stand-up)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 3, domingo às 15h

“O Show da Luna Ao Vivo” (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: Livre

Dia: 3, domingo às 19h

Diguinho – “Show do Diguinho”” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 18 anos

Dias: 4, 5, 6 e 7- segunda, terça, quarta e quinta-feira, às 20h

Deive Leonardo (Religioso)

Ingressos: R$ 100,00 (inteira)

Classificação: Livre

Dias: 8 e 9, sexta-feira e sábado às 21h

Maurício Manfrini – “No Gogó do Paulinho” (Stand-up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dias: 9 e 10, sábado e domingo, às 16h e 19h / às 13h e 16h

Luccas Neto – “A Gincana de Luccas e Gil” (infantil)

Ingressos: Entre R$ 25,00 e R$120,00 (de acordo com o setor)

Classificação: livre

Dia: 10, domingo, às 20h

Nando Viana – “Coloca o cinto que a viagem vai ser longa” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação:16 anos

Dias: 11 e 12, segunda e terça-feira, às 20h

“De Tempos Somos” (musical)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 13, quarta-feira, às 15h

“Chapeuzinho Vermelho” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 14, quinta-feira, às 15h

“Alice no País das Maravilhas” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 15, sexta-feira, às 15h

“O Mágico de Oz” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 15, sexta-feira, às 21h

Jonathan Nemer – “O pior ano da minha vida” (Stand-up)

Ingressos: Entre R$ 50,00 e R$ 140,00 (de acordo com o setor)

Classificação: livre

Dias: 16 e 23, sábado, às 15h e 17h

“Os 3 porquinhos” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 16 sábado, às 17h

“A pequena sereia” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 16, sábado, às 21h

Renato Albani – “Me tornei quem eu mais temia” (Stand-up)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 17, domingo, às 15h

Gato Galáctico – “Gato Galáctico Show” (Infantil)

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 17, domingo, às 19h

Jhordan Matheus “Batenu Tenu – Show Solo” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 14 anos

Dia: 18, segunda-feira, às 15h

“João e o Pé de Feijão” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 19, terça-feira, às 15h

“A Bela e a Fera” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 19, terça-feira, às 17h

“O menino maluquinho” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 20, quarta-feira, às 15h

“Cinderela” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 15h

“Branca de Neve” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 21, quinta-feira, às 21h (extra)

“Queen Experience in Concert” (show)

Ingressos: R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, sexta-feira, às 15h

“O pequeno Príncipe” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 22, 23, 24 / 30 e 31 – sexta-feira, às 21h, sábados, às 21h30 e domingos, às 19h

Rodrigo Sant’anna – “E aí, deu certo?” (Stand-up)

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Dia: 23, sábado, às 15h

Um baú de barulhinhos – “Teatro para bebês” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 24, domingo, às 15h

“Sítio do Pica-Pau Amarelo” (Infantil)

Ingressos: R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 29, sexta-feira, às 21h

Manu Gavassi – “Eu só queria ser normal” (show)

Ingressos: R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Classificação: livre

Dia: 31, domingo, às 15h

“O Encanto da Família Madrigal” (Infantil)

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação: livre