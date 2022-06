Campinas amplia em 54% vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos 

Suspeito foi detido em Paulínia e um casal em Atibaia. Outro suspeito morto foi atingido e chegou a dar entrada na Santa Casa de Atibaia

Três suspeitos de participarem do assalto a duas joalherias localizadas no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, na noite deste sábado, 25, foram detidos. Um foi preso pela Guarda Municipal em Paulínia e outros dois, sendo um deles, uma mulher, em Atibaia. Um quarto suspeito morreu após dar entrada na Santa Casa da cidade após ser baleado na região do abdômen.

No final da manhã deste domingo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) divulgou a idade dos envolvidos no crime: três criminosos, de 39, 29 e 25 anos. O quarto suspeito que morreu tinha 42 anos.

O crime aconteceu por volta das 20h, horário comercial e de grande movimentação de clientes no shopping. De acordo com o relato da polícia, os assaltantes invadiram as duas lojas, realizaram o assalto, mas foram abordados por vigilantes do local no momento da fuga.

No confronto, houve troca de tiros, que acabaram atingindo dois vigilantes do shopping, ao menos um integrante do grupo de criminosos, e também a vidraçaria de uma das lojas do centro comercial. Os disparos acabaram gerando pânico e correria entre clientes e funcionários.

Policiais militares, integrantes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), Guarda Municipal e o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil , também foram acionados para acompanhar a ocorrência no local. Os suspeitos, contudo, conseguiram escapar.

Na fuga, dois dos criminosos fizeram uma mulher de refém. Ela foi obrigada a conduzi-los para Paulínia, cidade vizinha a Campinas, onde os suspeitos foram deixados em um bar. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi liberada e passa bem.

As prisões

Uma das prisões aconteceu em Paulínia, e contou com a ajuda da Guarda Municipal, que foi acionada por conta do sequestro. O suspeito foi encontrado no bar e levado para o plantão do 1º Distrito Policial de Campinas, no Botafogo, onde os policiais verificaram que a chave de um veículo modelo HB20s, que estava no bolso do homem, abria um dos carros abandonados pelos criminosos no shopping. Ele foi autuado em flagrante por roubo e associação criminosa.

Os outros dois suspeitos – um casal – foram presos em Atibaia. Eles acompanhavam outro integrante do grupo, que procurou ajuda médica por conta dos ferimentos provocados pelos disparos do confronto com os vigilantes.

Enquanto o atendimento era realizado, a GM de Atibaia foi acionada até o hospital. Em vistoria no carro usado pelos suspeitos, os guardas encontraram uma pistola suja de sangue. O casal foi levado à delegacia da cidade, onde foi verificado que o trio também tinha relação com o crime. O homem atingido não resistiu aos ferimentos e morreu na hospital.

A investigação

A Polícia Civil já começou a analisar as imagens do circuito de segurança do shopping e das lojas para entender a dinâmica do crime. A suspeita é de que a ação foi cometida por quatro pessoas.

A Delegacia de Investigações Criminais (DIG) de Campinas instaurou inquérito policial para investigar as circunstâncias do roubo, além de identificar e prender os demais envolvidos na ação criminosa.

Os três detidos foram autuados em flagrante por roubo e associação criminosa e permanecem à disposição da Justiça.

A ação

Os assaltantes chegaram ao centro comercial em, ao menos, três carros – um Jeep Renegade, um HB20s e um Ônix. Eles entraram no shopping e roubaram duas joalherias.

Três entraram em uma loja e um quarto suspeito entrou em uma segunda joalheria. A intenção era roubar joias. Na ação os criminosos renderam vendedores e clientes e foram direto para os cofres onde pegaram as joias.

Após saírem das lojas os criminosos teriam se deparado com seguranças do shopping e houve troca de tiros próximo a Entrada das Águas, dentro do centro de compras. Um dos disparos acertou a vitrine de uma das lojas do shopping. Em seguida houve uma nova troca de tiros, no estacionamento do shopping. Na ação um veículo (FOX) que estava estacionado no shopping teve um dos vidros atingidos. Ainda segundo a polícia, um dos criminosos deixou cair uma mala com parte das joias roubadas.

Dois seguranças que trocaram tiros com os criminosos foram atingidos nas pernas e foram socorridos ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Eles estão bem.

Sobre as prisões

Até o começo dessa manhã um homem detido em Paulínia foi levado para o 1º Distrito Policial de Campinas, no Botafogo. Já o casal detido em Atibaia foi apresentado na delegacia da cidade.

A polícia suspeita que os assaltantes vieram de São Paulo para cometer o crime na cidade.

“Quando a Polícia Militar chegou ao shopping os suspeitos já tinham fugido. Fizemos um trabalho de levantamento de informações e acalmar todas as pessoas que estavam no shopping, além de verificar os seguranças”, afirmou Joab Fernandes de Brito tenente responsável pelo Batalhão de Polícia Militar que atendeu a ocorrência.

“Temos algumas imagens das duas lojas que foram roubadas, estamos levantando as imagens do shopping, principalmente no local onde ocorreu a troca de tiros para gente relacionar com alguns infratores que a Guarda Municipal de Paulínia e de Atibaia detiveram. Eles prenderam suspeitos”, explicou.

O tenente explicou que foram dois pontos de confronto com seguranças do shopping por isso existe relato de tiros com espaço de tempo entre as pessoas que estavam no shopping e presenciaram o ataque. Um na saída das Águas e outro no estacionamento.

Play Video

Preso em Paulínia

Em Paulínia a Guarda Municipal deteve um indivíduo após ouvir o relato de uma mulher que foi vítima do suspeito na saída do shopping. A mulher estava no estacionamento do shopping quando foi abordada por dois homens, um deles armado, que a obrigaram a dirigir até Paulínia, onde desembarcaram em um bar no Jardim Amélia. Guardas municipais foram averiguar e encontraram um suspeito o homem de 39 anos -, que apresentava sinais de nervosismo.

Ele estava com a chave de um HB20s no bolso e, por não saber explicar de qual veículo era, foi levado ao plantão do 1º Distrito Policial de Campinas. Lá, os policiais verificaram que a chave que estava com ele abria um dos carros abandonados pelos criminosos. Ele foi autuado em flagrante por roubo e associação criminosa.

“Dois infratores abordaram e foram para a cidade de Paulínia, lá liberaram as vítimas. A GM conseguiu a informação com a testemunha e prendeu um infrator. Com ele havia a chave de um veículo HB20. Levantando as informações e conversando com o detido voltaram ao shopping e localizaram o veículo no local, lá acharam roupas e o veículo está sendo periciado para saber se tem relação com o crime”, explicou o tenente.

A PRISÃO EM ATIBAIA

Em Atibaia, guardas municipais foram acionados para verificar ocorrência de um homem baleado, que foi socorrido à Santa Casa municipal por um casal em Jeep Renegade. Já no hospital, souberam que o homem de 42 anos havia passado por cirurgia, mas morreu.

As pessoas que o acompanhavam, um homem de 29 anos e uma mulher de 25, deram versões conflitantes sobre como o homem havia sido baleado. Em vistoria no carro que estavam, em um compartimento debaixo do banco do passageiro dianteiro, os GCMs encontraram uma pistola suja de sangue. Ambos foram levados à Delegacia de Atibaia, onde foi verificado que o homem morto havia participado do roubo ao centro comercial, em Campinas, e que a dupla também tinha relação com o crime. Ambos foram autuados em flagrante por roubo e associação criminosa e permanecem à disposição da Justiça.

“Em Atibaia, também a Guarda Municipal foi acionada porque na Santa Casa um baleado deu entrada, mas ele morreu no local. A pessoa que levou a pessoa baleada também foi detida. Ele estava com a chave de um outro veículo Ônix, que foi localizado próximo ao Sams Club, na região do Shopping Galleria, em Campinas. Para ir ao hospital ele utilizou um Renegade que também foi apreendida e dentro da Renegade foi localizado uma arma”, afirmou o tenente.

Ainda segundo apurações da polícia, houve a conclusão de que o Ônix estava passando por rodovias da capital até Campinas junto com o HB20. “Os dois veículos seriam de São Paulo e passaram por radares em rodovias e juntos”, afirmou o policial. Ele ainda afirmou que os suspeitos detidos estão com as roupas próximas aos que atuaram na ação do shopping segundo as testemunhas.

Em nota, a SSP informou que os assaltantes chegaram ao centro comercial em, ao menos, três carros – um Jeep Renegade, um HB20s e um Ônix. Eles entraram no shopping e roubaram duas joalherias. Houve troca de tiros com os vigilantes, mas eles conseguiram fugir.

Além do HB20s, um Ônix e o Jeep Renegade foram apreendidos. Os veículos e objetos localizados dentro deles foram encaminhados para exames periciais. Também foi solicitada perícia nas duas joalherias roubadas.

Fonte: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1780153,ataque-a-shopping-em-campinas-tres-sao-presos-e-um-morre.aspx