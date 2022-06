Instituto Anelo abre 113 vagas para o segundo semestre

As inscrições serão on-line entre os dias 4 e 9 de julho. Vagas serão para os cursos de violino, acordeon, violão, cavaco, bateria, trombone, trompete, escaleta, flauta doce, flauta transversal, saxofone e musicalização infantil, além dos coros Infantil, Juvenil e Adulto

O Instituto Anelo, associação sem fins lucrativos que há 22 anos oferece aulas gratuitas de música no Distrito do Campo Grande, em Campinas, abre inscrições para interessados em estudar na instituição no segundo semestre de 2022.

As inscrições serão on-line e o link do formulário estará disponível no site do Instituto Anelo entre as 12 horas do dia 4 de julho (segunda-feira) e as 20 horas do dia 9 de julho (sábado).

Interessados sem acesso à internet poderão preencher o formulário na sede do Instituto Anelo, entre os dias 4 e 8 de julho (segunda a sexta-feira), das 8h30 às 11 horas – no dia 9, sábado, o local estará fechado devido ao feriado estadual do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932.

Os selecionados serão informados por e-mail e/ou WhatsApp, entre os dias 13 e 16, para que possam efetivar a matrícula no período de 18 a 30 de julho, na sede do Anelo.

Vale ressaltar que, entre os inscritos, terão preferência no preenchimento das vagas pretos e pardos ou cadastrados no Auxílio Brasil, assim como moradores do distrito do Campo Grande.

Serão disponibilizadas 113 vagas nos cursos de violino, acordeon, violão, cavaco, bateria, trombone, trompete, escaleta, flauta doce, flauta transversal, saxofone e musicalização infantil, além dos coros Infantil, Juvenil e Adulto.

Para o fundador e coordenador geral do Instituto Anelo, Luccas Soares, são poucas vagas perto da grande procura. Segundo ele, o projeto anual do Instituto Anelo prevê que sejam atendidos 480 alunos. “Hoje, atendemos 622 e fizemos um esforço para abrir mais essas 113 vagas”, afirma o coordenador, que destaca ainda a carência por cultura no Distrito do Campo Grande.

PERÍODO DE AULAS

As aulas no Anelo são presenciais, de segunda-feira a sábado, respeitando as orientações sanitárias vigentes. No formulário de inscrição serão informados os dias da semana e horários das turmas com vagas disponíveis. A Coordenação Pedagógica recomenda que o interessado tenha o instrumento musical.

Embora as aulas oferecidas pelo Anelo sejam gratuitas, no ato da matrícula o aluno deverá comprar uma camiseta, no valor de R$ 30,00, para ser usada como uniforme. Caso sinta vontade e tenha disponibilidade financeira para tal, no dia da matrícula o aluno também poderá participar da Campanha das Urnas, que consiste na contribuição, de forma voluntária e anônima, com qualquer quantia em dinheiro para ajudar na manutenção do projeto.

O INSTITUTO ANELO

Fundado em 10 de maio de 2000, o Instituto Anelo é um projeto intergeracional que já atendeu, ao longo de 22 anos de atividades, mais de 10 mil alunos em seus projetos, sendo 622 apenas no primeiro semestre de 2022.

Atualmente, o Anelo trabalha com os seguintes projetos: Brincando com os Sons (de musicalização infantil), Instrumentos e Canto (ensino de instrumentos de cordas, teclas, sopros e percussão, além de canto coral) e Prática de Banda (música em grupo).

PATROCÍNIO

O projeto Instituto Anelo: Música e Cidadania – Plano Anual 2022 tem como patrocinadora master a CPFL Energia, por meio de parceria com o Instituto CPFL, e também conta com patrocínio da Unimed Campinas, CI&T e Instituto Omni, via Lei Federal de Incentivo à Cultura e Programa de Ação Cultural – ProAC/ICMS. O Instituto Anelo também conta com o apoio da Associação Beneficente Maria e Tsu Hung Sieh e do Instituto Robert Bosch.

SERVIÇO

Inscrições para as vagas disponíveis no segundo semestre

Data: De 4 a 9 de julho de 2022

Como proceder: