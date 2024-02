No mês da água, Saean e Partiu Corrida se unem em prol do meio ambiente

Organização do evento distribuiu as portarias em pontos estratégicos da Av. Fernando Arens; confira

Com segurança reforçada, o Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez” contará com 4 (quatro) entradas na Avenida Fernando Arens, no Centro. De acordo com a organização do evento, os pontos foram distribuídos de forma estratégica.

O Carnartur começa nesta sexta-feira, 09, e vai até terça-feira, 13, com participação confirmada do quase centenário Bloco da Vaca e da Corte da Folia, formada por Nayara Assunção (Rainha), Gustavo Gonçalves (Rei Momo), Vitória Carvalho (1ª Princesa), e Raíssa Barichelo (2ª Princesa).



Confira os portões

PORTÃO 1

(ENTRADA PRÓXIMA À MATRIZ)

PORTÃO 2

(RUA SETE DE SETEMBRO, próxima à Lotérica)

PORTÃO 3

(RUA SETE DE SEMBRO, próxima à Loja CEM)

PORTÃO 4

(ENTRADA PELA AVENIDA FERNANDO ARENS, na altura da nova sede da VISA)

Programação

Dia 09/02 (sexta-feira)

Abertura do portão – 19h

Filhos da Vaca – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 01h30

Evacuação – 02h

Atração Palco: Axé na Veia

Dia 10/02 (sábado)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 até às 03h

Evacuação – 03h30

Atração Palco: Arocha Mamãe e DJ Iago Ramos

Atração Trio Elétrico: Rodrigo Rocha

Dia 11/02 (domingo)

Abertura do portão – às 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Shows – 22h às 02h

Evacuação – 02h30

Atração Palco: Samba Brazucas e Dj Falcone

Dia 12/02 (segunda-feira)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 03h

Evacuação – 03h30

Atração Palco: O Clã e DJ Cauã Melo

Atração Trio Elétrico: Vithor Vasco

Dia 13/02 (terça-feira)

Abertura do portão – 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Shows – 22h às 01h

Evacuação – 01h30

Atração Palco: Som tropical

