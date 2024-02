Condesu abre inscrições para cadastro de reserva em Artur Nogueira

Vithor Vasco, O clã, Som Tropical e Samba Brazucas estão entre os artistas confirmados no Carnartur 2024, que acontece de 09 a 13 de fevereiro

As fantasias estão prontas e os foliões já estão com as coreografias na ponta do pé. E a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, divulgou a programação completa do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”.

Este ano, a folia acontece entre os dias 09 e 13 de fevereiro, na Avenida Fernando Arens – Centro. Segundo o secretário responsável pela pasta, Joaquim Pinheiro, o carnaval de rua é tradição nogueirense e atrai milhares de pessoas todos os anos, se tornando uma referência na região.

Cooler e medidas de segurança

Para a segurança de todos, a festividade será fechada e terá apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Postura, Defesa Civil e Trânsito.

Equipes de segurança contratadas estarão nos quatros portões de entrada, e farão uma revista rigorosa nos participantes do evento carnavalesco, além de ronda interna.

Segundo a organização, não será permitido o porte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidropor quaisquer pessoas – seja consumo próprio ou comercialização. Capacetes e materiais e/ou objetos cortantes não serão permitidos, incluindo guarda-chuva e/ou sombrinha com ponta. Não será permitida a entrada de bicicletas e perfumes em recipiente de vidro.

A Prefeitura destaca que a entrada de cooler está autorizada no evento. No entanto, ele deverá estar desmontado e passar por vistoria na portaria. O cooler poderá ser montado na entrada, na presença dos agentes de segurança.

Ao término do evento – cada dia possui horário diferente (veja programação completa abaixo) -, o som será desligado e o público dispersado. Haverá reforço policial, a fim de evitar tumultos e episódios de violência. Já a Secretaria de Saúde, instalará uma tenda para atendimentos médicos no local, com disposição de enfermeiros e socorristas.

