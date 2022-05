Neste sábado, Campanha do Agasalho em Amparo é itinerante

Na terça-feira, 17, a Prefeitura de Amparo realizou o evento de lançamento do Programa Mais Controle, da Secretaria Municipal de Saúde. O programa Mais Controle é pioneiro na região, e oferece dispositivos de alta tecnologia que monitoram a glicemia de crianças e adolescentes portadores de diabetes tipo 1 sem a necessidade de “furar” o dedo, como ocorre com o glicosímetro comum.

O dispositivo foi entregue a 18 crianças e adolescentes de 4 a 21 anos que têm diabetes tipo 1, usam insulina e fazem acompanhamento pelo SUS com o endocrinologista da rede. O programa pode abranger até 40 pessoas nessa faixa etária em Amparo.

Além da entrega do sensor e do medidor, o programa também oferece suporte e atendimento completo aos usuários. Os dados registrados pelo dispositivo ajudam o médico endocrinologista a entender a diabetes do paciente, e assim prescrever um melhor tratamento para controle da doença.

No evento, enfermeiras do Aboott Laboratório, responsável pelo aparelho, capacitaram os usuários e seus familiares para usarem o produto da forma correta.

De acordo com Gilberto Ferreira Martins Júnior, secretário municipal de saúde, esse programa é a realização de um objetivo e uma conquista enorme para a cidade. “É um programa pioneiro no Estado de São Paulo e que aumenta muito a qualidade de vida dos pacientes. Favorece o monitoramento pelo médico, e quanto mais controle da doença os pacientes tiverem, mais liberdade eles terão.”, disse o secretário.

O objetivo do Programa Mais Controle é proporcionar qualidade de vida às pessoas desde o início do diagnóstico e no decorrer de sua infância e adolescência, aumentando, assim, a sobrevida e diminuindo as comorbidades que a diabetes pode causar