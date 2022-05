Prefeitura de Amparo entrega dispositivos tecnológicos que monitoram diabetes em crianças e adolescentes

Cerimônia contou com a presença dos deputados federal Baleia Rossi e estadual Edmir Chedid

Na tarde de quinta-feira, 12, mais um Poupatempo foi inaugurado na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Depois da inauguração da unidade Jaguariúna no início do mês, a segunda semana presenteou Amparo com o pleno funcionamento deste serviço.

Na presença do prefeito Carlos Alberto Martins, a cerimônia contou ainda com a presença dos deputados federal Baleia Rossi e estadual Edmir Chedid, além do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis; prefeito de Pinhalzinho, José Luiz de Oliveira; vereadores e outros representantes do município contemplado e da região.

“É uma alegria poder estar aqui em Amparo. Trabalhamos juntos com o deputado estadual, em uma grande parceria em favor da cidade e toda a região e ter Carlos Alberto como prefeito de Amparo fez toda a diferença. […] Quando trabalhamos em união, conseguimos boas respostas para a população”, ressalta o deputado Baleia.

“Só se consegue avançar em um município se tivermos harmonia entre câmara e prefeitura, trabalhando em um só objetivo, que é o desenvolvimento da cidade” Deputado Baleia Rossi

O espaço onde o Poupatempo está localizado foi determinado após Chamamento Público. A empresa que se apresentou para sediar o equipamento não cobrará aluguel do Poder Público por 20 anos. A unidade está em funcionamento na parte interna do Supermercado Guarani, na rua Comendador Guimarães, 500, no Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O deputado estadual, Edmir Chedid, comenta sua felicidade em imaginar quantas pessoas serão contempladas com o serviço Poupatempo, visto a dificuldade anterior em se deslocar para municípios vizinhos. Chedid ainda revela que o município deve receber cerca de R$32 milhões do governo do estado. “O município tem bons projetos, o que facilita o nosso trabalho para reivindicar a aplicação de verbas”.

O prefeito Carlos Alberto agradece à preocupação dos deputados com o município e por mais esta conquista. “Estamos falando de dois excelentes deputados. São deputados que se preocupam com a nossa região e o prefeito escancarou as portas da cidade para receber investimentos”, diz o chefe do executivo.

Carlos Alberto ainda lamenta que na eleição anterior, nem Baleia, nem Chedid, não foram os mais votados de Amparo. “Nenhum dos que foram mais votados trouxeram um centavo para o município. Mas Baleia e Chedid são, de longe, os deputados que mais ajudam o município”, finaliza.

Homenagem

A unidade leva o nome de José Carlos de Oliveira, falecido prefeito que administrou a cidade do período de 1983 a 1988. Dentre os feitos de sua trajetória e também de ser prefeito, José Carlos sagrou-se o vereador mais jovem do Brasil, aos 18 anos. Enquanto chefe do executivo, coordenou diversas mudanças e melhorias que transformaram o município.

“É uma homenagem justíssima de alguém que aprimorou os serviços na cidade na época em que foi prefeito. Fazemos essa homenagem de coração”, diz Chedid.