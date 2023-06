Mulheres somam 62% do total das inscrições do Vestibular Univesp 2023

Pesquisa realizada no ato da inscrição revela também dados do perfil socioeconômico dos candidatos

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou no domingo, 28, o maior processo seletivo já feito pela instituição em número de vagas, cursos e extensão territorial. Foram oferecidas 25.350 vagas, destinadas a 419 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral), para três eixos básicos de ingresso: Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e Negócios e Produção (Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais).

O Vestibular também registrou o maior número de inscritos da história da Univesp: foram 219 mil intenções e 99.631 inscrições efetivadas. Do total de inscritos, 80% têm mais de 25 anos e 62% são mulheres. O perfil dos candidatos foi traçado segundo questionário respondido no ato da inscrição.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o levantamento, o eixo mais procurado foi o de Licenciatura, com 42.849 inscritos, seguido da área de Computação, que recebeu 28.462 inscrições e de Negócios e Produção, com 28.320 efetivações. Segundo a pesquisa, 44% nunca iniciaram um curso de graduação, 85% prestaram o processo seletivo da Univesp pela primeira vez e 76% não pretendem tentar outro vestibular neste ano. Foram declarados 49% brancos, 35% pardos, 15% pretos, 1,4% amarelos e 0,3% indígenas. A maioria exerce atividade profissional remunerada regularmente (59%) e 38% dos candidatos são responsáveis pelo sustento da família.

Segundo o documento, 41% dos entrevistados moram no interior do Estado de São Paulo, seguido da capital (33%) e da Região Metropolitana (20%). Quanto à formação do ensino médio, 74% afirmam ter concluído os estudos em escolas públicas, sendo 39% no período noturno.

Para o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, os números mostram a importância do alcance do ensino superior gratuito a distância. “A instituição reforça seu papel na inclusão social. Nosso vestibular é a oportunidade que muitas pessoas encontram para cursar uma universidade. Sempre digo que a educação é o primordial no processo de transformação de uma sociedade. Já estamos presente em 370 municípios do Estado de São Paulo, mas nossa meta é alcançar ainda mais cidades, somar esforços com as prefeituras para implantação de novos polos e levar graduação pública de qualidade para diferentes públicos”, ressalta.

O relatório ainda aponta que, do total de concorrentes, 41% conheceram a Univesp por meio das mídias sociais e 99% acessam a internet de casa. A renda média de 38% dos concorrentes é entre 1 e 2 salários mínimos; de 13% é entre 2 e 3 salários mínimos. O nível de instrução dos familiares também foi levantado: apenas 8% dos pais dos candidatos possuem nível superior e 12% das mães têm formação superior.

A lista de aprovados e convocados em 1ª chamada será divulgada dia 03 de julho, no site vestibular.univesp.br. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 05 e 10/07. As aulas estão previstas para iniciar no final de julho.

Cronograma – próximas ações

03/07/23 Publicação oficial do resultado no site: vestibular.univesp.br

03/07/2023 (às 10h) Publicação da 1ª chamada no site do vestibular

05 a 10/07/23 Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula

12/07/23 Publicação da 2ª chamada no site: vestibular.univesp.br

13 a 17/07/23 Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula

19/07/23 Publicação da 3ª chamada no site: vestibular.univesp.br

20/07 e 21/07/23 Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula

24/07/23 Início do período letivo

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a maior pública exclusivamente a distância do Brasil é mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). Atualmente conta com mais de 62 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos oferecidos nos últimos vestibulares, Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Em 2023, a universidade possui 424 polos e está presente em 370 municípios do Estado, 57% do território paulista, que abrigam mais de 92% da população paulista. Em agosto, a universidade deverá atingir 80 mil estudantes, com os ingressantes do Vestibular 2023.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui