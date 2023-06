Governo do Estado de SP distribuirá 55 milhões de litros de leite em 2023 para combater anemia por deficiência de ferro

Estabelecimentos da cidade incentivam turismo de bike com descontos, entradas gratuitas, café da manhã e ponto de apoio temático

Melhor jeito de comemorar o Dia Mundial da Bicicleta, 03 de junho? Pedalando e passeando pela Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo. A cidade é uma recomendação oficial para o turismo de bike, já que integra o Guia Temático Cicloturismo, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem, do governo do Estado de São Paulo, e divulgado em abril deste ano. “Fazer parte deste guia atesta como nossos esforços para bem receber este público funciona; sem falar nas condições naturais da cidade, muito propícias para o pedal”, comenta Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR).

A cidade se aprimora a cada dia, de olho no potencial do mercado. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), no primeiro bimestre de 2023 foram fabricadas 78.496 bicicletas no Brasil e a estimativa para este ano é que sejam produzidas 570.000 bicicletas. Com 25.005 unidades e 62,7% do total produzido, a Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais fabricada no Polo de Manaus em fevereiro. A Urbana/Lazer ficou em segundo lugar, com 8.216 bicicletas e 20,6% da produção. Na sequência, veio a Infantojuvenil, 3.728 unidades e 9,4% do total produzido.

De fácil acesso, com infraestrutura e incríveis paisagens, o município é ideal para pedalar, interagir com o meio, contemplar as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, conhecer lugares, pessoas, passear e relaxar. Na parte urbana existem inúmeras atrações culturais, históricas e arquitetônicas. No campo, são mais de 1300km de caminhos rurais, trilhas e estradas de terra com flora e fauna deslumbrantes.

No guia, Socorro é a única cidade do Circuito das Águas Paulista. Ganharam destaque nele o Colina Bike Park, Parque Pedra Bela Vista e Rancho Pompeia, além das rotas da Mogiana, ciclovia do Rio do Peixe, Pedra Bela Vista e Pico da Cascavel.

Localizado a 1.450 metros no Hotel Fazenda Colina dos Sonhos, o Colina Bike Park é o destino ideal para os entusiastas de bicicletas que buscam uma experiência emocionante em meio à natureza. São mais de 6 km de singletracks meticulosamente projetados. Todo o circuito é sinalizado, desde a recepção até as cachoeiras. Para segurança e tranquilidade, o hotel fornece suportes para guardar a “magrela” dentro das acomodações. Além disso, uma loja interna oferece utensílios e acessórios de bicicleta. Não hóspedes também podem curtir o Colina Bike Park, mas é preciso agendar e comprar o ticket de acesso. Não há fornecimento de bicicletas para o uso.

Voltado para atletas profissionais, a Pedra Bela Vista tem uma trilha de Downhill, usada para treinar para provas desta modalidade. A pista é técnica, requer conhecimento da atividade e tem por volta de 3 km. Mas, atletas de fim de semana, que fazem pedal de longa distância, também são bem-vindos no parque. Aliás, a pessoa que chega com bike, é isenta da entrada.

Falando em profissional, Socorro é tão relevante para o segmento que sempre abriga uma etapa do Kenda Open Cup MTB, uma das principais maratonas de mountain bike raiz do Brasil. Neste ano, recebeu a primeira, que aconteceu em março, e foi sucesso ao reunir cerca de 1000 atletas.

Os ciclistas que passam pela cidade não podem deixar de conhecer o Café Caipira do Rancho Pompéia, onde ganham 10% de desconto, em uma farta mesa de guloseimas. A propriedade rural e familiar produz doces, geleias, pães, biscoitos e queijo, todos servidos entre os mais de 20 itens. Focado no resgate das tradições, o objetivo é fazer lembrar aquele sabor da casa da vó, com o bolinho de chuva, bolo de maçã com canela e cuca de maçã e de banana, por exemplo. Tudo isso em uma aconchegante casa estilo colonial. Precisa ser agendado.

Mas, a cidade também tem outros estabelecimentos que incentivam o cicloturismo e oferecem de isenção de entrada, café da manhã e ponto de apoio temático. “É uma forma saudável, econômica, acessível e ecológica de viajar, que beneficia não só o ciclista, mas a natureza e preserva o ecossistema”, reforça Bovi.

O Bartali Bike, por exemplo, é um ponto de apoio (e encontro) gratuito para quem curte bike. Acolhedor, o local é ideal para descansar e repor as energias: tem bar temático, ducha fria para ciclista, lava rápido para bike, banheiro adaptado, estacionamento, armários, vestiário, área de lazer, shows, etc. Com o lema, “VIVA LA BIKE”, oferece assessoria para traçar a melhor rota de bike, para evitar estradas movimentadas e poder admirar a bela paisagem. Para os organizadores de ciclismo de aventura ou mountain bike é o lugar certo para a concentração. Inclusive, em 18 de junho, às 8h, acontecerá um passeio gratuito de 20 km e altimetria de 1.200m, com saída e volta para o local.

Para quem ainda não tem uma, não tem como levar ou quer comodidade, o Camping Boaretto Vale das Pedras aluga bikes aro 29, com amortecedor e freio a disco. Além disso, proporciona desafios para os ciclistas com roteiros de altas elevações pela localização privilegiada na Serra da Mantiqueira, como Mirante Pico da Cascavel, Mirante do Serrote e o São Paulo/Minas; ou roteiros para iniciantes, pelo Caminho Turístico Rio do Peixe (Ciclovia Rio do Peixe), Caminho Turístico da Pompéia, ambos com média de duas a três horas; e Centro Histórico e Caminho Turístico do Cristo, com cerca de três a quatro horas. É necessário reservar com antecedência.

No Saint Sunset Bar quem chegar de bike e capacete não paga entrada. E, se o passeio for em um sábado pela manhã, a turma do pedal ainda ganha um saboroso café da manhã.

Localizado na entrada da cidade para quem chega de Bragança Paulista, o Trilha Café virou point das bikes. Com um cardápio cheio de delícias como lanches e bebidas é comum encontrar ciclistas sozinhos ou em grupo que fazem uma parada para repor as energias.

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Em 2021, a “cidade aventura” – com mais de 20 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades como “a cidade do bem viver”. Site oficial do turismo de Socorro: www.socorro.tur.br

ASTUR – A Associação de Turismo da Estância de Socorro – SP, que tem como objetivo a promoção de ações para o desenvolvimento sustentável das empresas associadas e o fomento do turismo de Socorro, sempre em consonância com o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) da cidade. Na “Estância Hidromineral” – status conquistado por cumprir determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual, o que também dá o direito ao município de agregá-lo ao nome -, atualmente, são 80 empresas associadas de diversos setores turísticos como hospedagem, ecoturismo, atividades de aventura, turismo rural, gastronomia e compras.

