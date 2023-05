Vice-presidente Geraldo Alckmin é recebido pelo prefeito Gustavo Reis e anuncia recursos para Jaguariúna

Quem não perde um “arraiá” de São João já pode ir se preparando. A Prefeitura de Jaguariúna realizar nos próximos dia 17 e 18 de junho a Festa Junina da Educação.

O evento acontecerá no Parque Santa Maria, com abertura dos portões às 18h. Os ingressos já estão à venda em todas as escolas municipais de Ensino Fundamental e custam R$5 (crianças até dez anos de idade não pagam).

Todas as escolas municipais, estaduais e também os alunos da APAE vão participar. Serão dezenas de apresentações de alunos, que já estão fazendo os seus ensaios e se preparando para a festa.

Além das tradicionais danças folclóricas, a festança também vai contar com 0comidas típicas. Serão várias barracas, com lanches, caldos, espetinhos, pastéis, cachorro-quente, quentão, doces, entre outros quitutes.

Segundo a Secretaria de Educação, também haverá programação musical, com show da dupla Giovani e Rafael, no dia 17, e com o cantor João Pedro, no dia 18.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

