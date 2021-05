Morungaba recebe doação de empresa pelo movimento Unidos pela Vacina

O Grupo Tour House realizou a doação de um aparelho de ar-condicionado e um computador ao Departamento de Saúde da Prefeitura de Morungaba, na sexta-feira, 14, como uma das ações do Movimento Unidos pela Vacina. Representado pelo seu presidente fundador Carlos Prado, o Grupo Tour House, entregou as doações pessoalmente ao prefeito Marquinho de Oliveira e à diretora do Departamento de Saúde, Marla Stranieri.

Os itens foram apresentados pela prefeitura como necessários para o andamento do trabalho de combate à pandemia de Covid-19, – durante a etapa de pesquisa junto às prefeituras de 5569 municípios promovida pelas empresas integrantes do movimento.

O empresário Carlos Prado é sócio-fundador do grupo Tour House, que tem sede em São Paulo e filial em Bragança Paulista, e atua no mercado de viagens e eventos corporativos. A empresa aderiu ao Movimento Supera Turismo criado, no ano passado, por entidades do setor de viagens e se juntou ao Movimento Unidos pela Vacina. Uma das entidades participantes do “Supera Turismo” é a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), atualmente presidida pelo prefeito Marquinho.

“É um enorme prazer estar entregando hoje essa doação, pois com certeza vai acelerar o processo de vacinação com maior conectividade das informações. Já ajudamos muitas cidades da região e cada uma apresentou sua demanda de forma transparente, com foco na vacinação. Toda a ajuda é bem-vinda nesse momento, tenho um carinho muito grande pela região, se cada um fizer ou doar um pouco nossa caminhada será mais breve e menos tortuosa para todos os brasileiros. Por isso, convido a todos os empresários que possam ajudar que o façam’’, diz o empresário Carlos Prado.

O prefeito Marquinho agradeceu a empresa pela doação. “Como representante da população morungabense, agradeço a doação ao município e desejo que a empresa possa prosseguir ajudando ainda muitas outras cidades, principalmente cidades menores como a nossa”, destaca o prefeito.

Também estiveram presentes durante o ato de entrega, realizado no Centro de Saúde Dr. Romeu Bueno de Aguir, o vice-prefeito Luis Fernando Miguel; os vereadores Rogério Fanchin e Ramon de Moraes; e a diretora de Educação, Leninha Spiguel Polizello.

Movimento Unidos Pela Vacina

Em fevereiro de 2021, o Movimento Unidos pela Vacina começou a atuar de forma estruturada e apartidária, e logo o Movimento Supera Turismo que já estava – atento à importância da vacinação – criou uma proximidade, disponibilizando profissionais de Turismo e Eventos para colaborar. O projeto conta, desde o início, com a participação central do Grupo Mulheres do Brasil liderado pela empresária Luíza Helena Trajano (Magazine Luíza) e outros empresários de destaque.

Os desafios foram identificados e o objetivo traçado: vacinar toda a população elegível até o final de setembro de 2021. “O trabalho é estruturado de forma vertical, com um núcleo central e subnúcleos, como logística, prefeituras, apoio à aquisição de vacinas, comunicação, jurídico, entre outros, mas todos os voluntários têm bastante autonomia para tomar decisões com foco no melhor resultado, até porque o Brasil é muito diverso. Um grande processo de colaboração e compartilhamento de informações, alinhadas em muitas reuniões diárias entre todos os voluntários”, explica o executivo de novos negócios do Grupo Tour House, Alexandre Butrico.

Ele explica que um dos grandes sucessos do Unidos pela Vacina foi concluir uma pesquisa sobre gargalos das unidades Básicas de Saúde no processo de vacinação, com os 5569 municípios brasileiros. Agora o movimento já está empenhado em outro grande desafio que é encontrar empresas que tenham a possibilidade de “amadrinhar” os municípios que responderam as pesquisas e apontaram as necessidades de melhorias em suas estruturas para a vacinação.

Para apoiar é muito fácil, é só enviar e-mail para [email protected] ou então entrar no site www.unidospelavacina.org.br e clicar em ‘’quero doar’’. A partir daí, o interessado poderá consultar com a equipe quais municípios ainda estão disponíveis e ver as necessidades de cada um deles. Aberto para qualquer empresário ou empresa de todos os portes, o Movimento Unidos pela Vacina não aceita doações em dinheiro somente em equipamentos – que são os itens apontados na pesquisa.