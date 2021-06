Morungaba participa do 1º Encontro da Frente Parlamentar de Defesa do Desenvolvimento Humano e Econômico

O prefeito morungabense Marquinho de Oliveira, acompanhado pelo vereador e presidente do Legislativo de Morungaba Tomás Federicci, participou do 1º Encontro da Frente Parlamentar de Defesa do Desenvolvimento Humano e Econômico, realizado na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, na tarde de sexta-feira, 28. O encontro reuniu representantes de 17 municípios da Região Bragantina para discutir assuntos de relevância por meio de palestras, abordando temas como Tribunal de Contas em tempos de pandemia, Reforma Tributária, Administrativa e Pacto Federativo, iniciativas da Frente Parlamentar.

Durante o evento, o prefeito Marquinho recebeu um Certificado de Agradecimento da entidade, pelo apoio e colaboração para com a causa do movimento.

Um dos temas abordados durante o encontro foi a regularização fundiária, um tema em comum entre muitas cidades da região. Sobre o assunto o prefeito Marquinho, durante o uso da palavra, expôs a experiência em Morungaba.

“Em nosso município havia um loteamento que, por mais de 30 anos, aguardava a regularização. Em nossa primeira gestão, depois de um processo junto ao Governo do Estado e muito trabalho por parte de nossa equipe, conseguimos concretizar a entrega da escritura definitiva para as 158 famílias residentes do bairro. Não existe alegria maior do que entregar o documento da propriedade definitiva da casa ao seu morador, por conta disto me coloco à disposição de todos, para que possamos trocar experiências e nos ajudar”, comenta o prefeito que se referiu ao bairro Brumado.

A entrega das escrituras aos 158 proprietários de imóveis do Brumado foi realizada no final de 2018, garantindo aos moradores o direito de ter as matrículas de suas propriedades. A equipe de técnicos da prefeitura se empenhou organizando toda a documentação para o processo de regularização junto à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo.

Durante o evento também foi dada a posse à nova diretoria do Parlamento Regional da Bragantina junto à União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), tendo como presidente, Wellington Cunha (Joanópolis); 1º vice-presidente, Ricardo Kiota (Pinhalzinho); 2º vice-presidente, Carlos Cazotti (Amparo); 3º vice-presidente, Marcos Antônio (Nazaré Paulista); 4º vice-presidente, Marcos Roberto (Bragança Paulista); 1º secretário, Hélio Gonçalves (Bom Jesus dos Perdões) e 2º secretário, Rodrigo Trops (Piracaia-SP).

Fotos: Rodrigo Marques/PMM