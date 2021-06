Morungaba dá início ao processo de regularização do bairro Barra Mansa

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, participou de uma reunião com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amary, e com o chefe de gabinete da pasta, Fernando Fiori de Godoy, na sede da Secretaria de Habitação em São Paulo, na nesta segunda-feira, 07. A regularização fundiária de 153 lotes do Bairro Barra Mansa em Morungaba foi o motivo da reunião.

O prefeito Marquinho explica que o processo deve ser realizado por meio do Programa “Cidade Legal” – um Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana, criado para auxiliar os municípios na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei. “Hoje damos início ao processo de regularização fundiária do Bairro Barra Mansa, que se encontrava parado por quase 40 anos, com o objetivo de entregar a escritura definitiva aos proprietários dos 153 lotes do bairro”, comemora o prefeito morungabense.

Ele lembra que também foi por meio do Programa Cidade Legal que, em 2018 foram entregues 158 escrituras definitivas aos moradores do bairro Brumado e segundo o prefeito, a previsão é a de que – após todo o trâmite burocrático – até o fim do ano de 2022 sejam entregues as escrituras definitivas às famílias do Bairro Barra Mansa.

No Brumado

Depois de mais de 30 anos, os proprietários de imóveis do Brumado receberam as escrituras definitivas de seus imóveis no final de 2018. A ação era uma das maiores prioridades na primeira gestão do prefeito Marquinho.

A equipe de técnicos da prefeitura se empenhou em todo o trâmite, providenciando toda a documentação para o processo de regularização e realizando o cadastro social dos moradores.

“Com a regularização no Brumado, o documento recebido pelos moradores passou a garantir o direito de cada um sobre a propriedade de seu imóvel”, diz o prefeito.