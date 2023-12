Morungaba integra o Mapa do Turismo Brasileiro pelo segundo ano consecutivo

A região central da Estância de Morungaba foi contemplada com mais duas grandes benfeitorias. Na manhã deste domingo, 17, a Prefeitura da Estância Climática de Morungaba promoveu uma solenidade para a entrega oficial da reforma da Pista Municipal de Skate/ Roller / Bike “Wellington Vital” e o Mural de Arte Urbana, ambos na Praça dos Imigrantes.

A reforma da pista de Skate contou com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias e Municípios de Interesse Turístico (Dadetur) da Secretaria de Turismo e Viagens. A obra integra o projeto de revitalização das praças dos Italianos e dos Imigrantes – ainda em andamento. A reforma da pista de skate proporcionou uma estrutura melhor e mais moderna, com mais segurança aos praticantes do skate. O local também recebeu um gradil e um portão para maior segurança dos praticantes, além de nova iluminação e monitoramento por câmeras.

“Parabenizo a equipe da Prefeitura de Morungaba por estar sempre atenta e disponível para apresentar projetos consistentes e conquistar importantes verbas do Dadetur, como estes recursos que possibilitaram a entrega desta belíssima pista – um verdadeiro ‘Maracanã’ para os praticantes da modalidade”, comentou o assessor da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens, Clodoaldo Marques – que representou na solenidade o secretário da pasta, Roberto Lucena.

O prefeito Marquinho Oliveira explicou que diversas melhorias nas praças ainda estão por vir, como a troca do piso de borracha, fonte, novo playground e a instalação do relógio de sol – que fazem parte do convênio da Revitalização das Praças Centrais, com recursos do Dadetur. “Antes de fazer o projeto da reforma da Pista Municipal de Skate, fizemos questão de ter um diálogo com o grupo de skatistas para ouvir, entender e adequar o local da melhor forma possível para a prática da modalidade. O objetivo é que os praticantes deste esporte ocupem este espaço público de maneira saudável e correta, elevando a qualidade de vida de toda a população”, explicou o prefeito.

Durante a solenidade também foi entregue à população um Mural de Arte Urbana ao lado da Pista de Skate. O município foi contemplado com o mural por meio do Programa de Difusão Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte.

A produção foi da equipe Olney de Abreu e os artistas urbanos que confeccionaram o mural foram: Rafael Ferreira (Rasta), Vinícius Violin Novaes (Vini Kuara), Daniel Ferreira da Silva Junior (Mokó), Mariana da Silva (Mari), Roni Pinheiro e Hugo Tomas (Roots).

