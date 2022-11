Morungaba concorre ao “Top Destinos Turísticos” na categoria Turismo de Aventura

O Programa Atividade Delegada foi implantado no dia 1º de agosto de 2022 em Morungaba com a finalidade de melhorar ainda mais a Segurança Pública no município. Para oficializar o programa, o prefeito da Estância Climática, Marquinho Oliveira, sancionou a Lei Complementar nº 82/2021 que autoriza a delegação de atividades à Polícia Militar.

O convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, possibilitou o pagamento de uma gratificação aos integrantes da Polícia Militar que atuarem nas atividades delegadas pelo município, em seus dias de folga. A delegação dos serviços é colocada em prática de acordo com a legislação estadual específica.

Pouco antes de a Atividade Delegada ser realizada, em 1 de agosto, o Governo do Estado de São Paulo destinou ao município um veículo para atividades de vigilância na zona rural, por meio do programa “Agro SP +Seguro”, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

O veículo veio somar-se às ações de desenvolvimento e aprimoramento de atividades de vigilância no campo. A caminhonete tem cabine dupla, tração 4×4, giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador. Os policiais que exercem a atividade delegada podem contar com o veículo para o patrulhamento na área rural do município.

“Morungaba é uma das primeiras cidades na região que vem contando com a atividade delegada. Nestes primeiros meses, os resultados tem sido positivos e estamos promovendo ajustes sempre visando a melhoria do serviço em prol à segurança da população – tanto na área urbana como na zona rural”, explica o assessor para Assuntos de Segurança Pública da Prefeitura de Morungaba, Reginaldo Frare.

Segundo o assessor, a hora de serviço é paga pelo município e os policiais trabalham fardados, armados e equipados dentro das normas da PM. Ele também explica que os horários de ronda estão sendo adequados aos períodos de maior fluxo nas regiões em que demandam maior presença ostensiva da PM.

O prefeito Marquinho explica que, dentre as prioridades deste segundo mandato, está o setor de Segurança Pública. “A implantação da atividade delegada em Morungaba é mais um de nossos compromissos honrados. Era uma meta que integra nos Plano de Governo e hoje este programa vem sendo colocado em prática com o reforço no policiamento ostensivo por meio da presença e atuação de mais policiais e viaturas nas ruas da cidade”, comenta o prefeito.

