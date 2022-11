Junta Militar de Morungaba recebe visita do Tenente do Posto de Recrutamento e Seleção

Rafael Casa Branca – Neste domingo, 06, o jovem atleta Rafael Freitas de apenas 17 anos, mais conhecido nas categorias de base bugrinas como Casa Branca, foi relacionado pela primeira vez no time profissional comandada pelo técnico Mozart e na oportunidade, aos 20 minutos do segundo tempo, usando a camisa nº 84, fez sua estreia no Guarani FC diante da Chapecoense em jogo válido pela última rodada da série B do Brasileirão no estádio Brinco de Ouro em Campinas, onde o Guarani venceu por 1 x 0, garantiu a 10ª colocação na tabela, passou a rival AAPP e garantiu vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Rafael Freitas (Casa Branca) começou a jogar futebol na escolinha de futebol casa-branquense e em março de 2018 ainda com 12 anos chegou na base do Guarani FC em Morungaba e logo no primeiro treino já chamou a atenção da comissão técnica pela velocidade e técnica apurada, sendo aprovado pelo técnico Julio do Vadu e pelo ex-jogador João Paulo. No mesmo ano disputou o campeonato paulista sub 13, sendo um dos destaques da equipe que ficou com a quarta melhor campanha da competição, enfrentado gigantes como Santos FC e São Paulo FC.

Em 2019 fez parte da equipe sub 14 do Guarani em Morungaba que conquistou o título do Paulista Cup diante do C A Juventus (Mooca) na cidade de Porto Feliz e conquistou o título da Copa Floripa em Florianópolis – SC. Em 2020 passou a compor o elenco da categoria sub 15 onde permaneceu no grupo mesmo diante da pandemia. Em 2021 e 2022 fez parte da equipe sub 17 onde novamente foi um dos destaques, marcando gols e dando assistências aos companheiros. Certamente a mais nova promessa da base do Guarani FC fará parte do elenco profissional que irá disputar o campeonato paulista 2023. Casa Branca tem contrato profissional de cinco com o clube de Campinas.

Mais uma vez o trabalho realizado com seriedade e profissionalismo nas categorias de base do Guarani FC em Morungaba dá frutos ao bugre, mostrando que a continuidade nas categorias de base é o caminho correto para os clubes.

