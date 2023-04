Moradores de Holambra podem contribuir com elaboração do orçamento até o dia 17

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, 15, o Dia D de vacinação contra a gripe e a Covid-19. A aplicação das doses ocorrerá nas unidades de saúde do Imigrantes e Santa Margarida entre 8h e 15h. Poderão ser imunizados contra o vírus Influenza idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, holambrenses com comorbidades, imunossuprimidos, professores, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e profissionais de Forças de Segurança. Para receber o imunizante basta apresentar documento oficial com foto.

LEIA TAMBÉM:

O antígeno bivalente da Covid-19, que oferece uma proteção ainda maior contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes ômicron, será distribuído para holambrenses acima de 60 anos, profissionais de saúde, gestantes e mulheres em período pós-parto, pessoas imunossuprimidas, com diabetes, hipertensão arterial, com pneumopatias graves, insuficiência cardíaca, cardiopatias, síndromes coronarianas, doenças neurológicas, renais ou hepáticas, obesos mórbidos e também holambrenses com Síndrome de Down a partir de 12 anos.

“Para receber a bivalente é necessário já ter tomado pelo menos duas doses da vacina. A última delas, há mais de 4 meses”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Também é importante apresentar relatório médico que comprove a condição de saúde, no caso dos imunossuprimidos ou com comorbidades, além, é claro, da caderneta de vacinação e do Cartão SUS”.

O diretor explica ainda que serão aplicadas também vacinas comuns (monovalentes) contra a Covid-19. Neste caso, estarão disponíveis 1ª, 2ª e doses de reforço para holambrenses a partir de 3 anos e 1ª e 2ª doses para crianças a partir de 6 meses.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui