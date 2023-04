Holambra passa a contar com Botão de Segurança nas escolas a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Holambra entregou nesta segunda-feira, 10, 30 matrículas de regularização fundiária para famílias do bairro Vila Nova e da Colônia dos Pedroso contempladas pelo Programa Cidade Legal, do Governo do Estado. A solenidade, realizada no Teatro Municipal, contou com a presença do secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Eli Corrêa Filho, da secretária executiva do Programa Cidade Legal, Candelária Reyes, do subsecretario de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, do prefeito de Holambra, Fernando Capato, e do vice, Miguel Esperança, de prefeitos de cidades da região, vereadores e autoridades locais. Além de Holambra, receberam títulos de legalização imobiliária moradores de outros 9 municípios, incluindo Cosmópolis, Amparo, Sumaré e Lindóia.

Nesta etapa de trabalho, 58 holambrenses passam a contar com a documentação de suas casas formalizada, garantindo posse legal, segurança jurídica ao proprietário e adequação cartorária à residência. Destes, 30 receberam as matrículas nesta segunda, 20 no Vila Nova e 10 na Colônia dos Pedroso, no bairro Fundão, enquanto 28 aguardam a conclusão do processo.

LEIA TAMBÉM:

O trabalhador rural Ricardo Batista Policante, de 44 anos, foi um dos que receberam o documento. Há 33 anos vivendo em Holambra e há 27 na Colônia dos Pedroso, ele celebra a legalização. “O processo para a regularização da área foi tranquilo. Hoje estou muito feliz por ter conseguido. É um sonho que se tornou realidade. Minha primeira casa”.

Milton Cezar Adão também esteve presente na cerimônia. O auxiliar de serviços gerais de 46 anos mora há 20 na Colônia dos Pedroso e confessa que sentia receio de ser retirado do local. “A gente vivia sempre com um pé atrás”, falou. “Esse documento é muito importante, eu e minha família estamos muito felizes”.

A insegurança também fazia parte do dia a dia do aposentado João Donizete Adão. “Moramos há 20 anos no lote da Colônia dos Pedroso e não sabíamos como seria no futuro”, falou. “Hoje estou muito feliz e grato por essa conquista”, contou ele que, aos 65 anos, tem agora sua primeira casa própria.

“Foi um momento especial. É muito gratificante poder proporcionar mais segurança, autonomia, dignidade e bem-estar para nossa população”, disse o prefeito Fernando Capato. “Agradeço ao Governo do Estado e ao amigo e ex-prefeito Fernando Fiori de Godoy, que trabalhou ao nosso lado nesta iniciativa”.

De acordo com o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão, outros 5 núcleos habitacionais da cidade estão sendo contemplados pela iniciativa, incluindo as regiões do Glória e do Chichem, no Palmeiras.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui