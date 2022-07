Missa e Show marcam 134º aniversário de Morungaba

O Morungaba Rodeo Fest 2022 faz parte da programação do aniversário de 134 anos da Estância

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba celebra no dia 29 de junho seus 134 anos de fundação e, como parte da programação de eventos comemorativos, promove o Morungaba Rodeo Fest 2022 /32ª Festa do Peão.

O início da festa teve início na quinta-feira, 23, com a abertura oficial com diversas atrações e o show de “Luigi & Leandro”. Na noite da sexta-feira, 24, a festa continuou com o show de “Clayton & Romário”.

O destaque do Rodeio é o show deste sábado, 25, com o show da dupla “João Bosco & Gabriel”. A entrada é 1Kg de alimento.

Fechando a edição da Festa do Peão deste ano, as atrações do último dia de evento, dia 26 (domingo), começam mais cedo, ao meio-dia, no “Dia da Família”. É também uma oportunidade de os visitantes assistirem às provas na arena durante o dia com toda a família, principalmente as crianças, e à noite o show da dupla “Guilherme & Benuto” encerra a programação da festa.

Os alimentos não perecíveis (exceto sal) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Morungaba. A entrada é permitida somente com a apresentação do comprovante de vacinação completa contra a Covid-19.

A programação esportiva da festa integra as competições de montarias em touros com peões de diversas partes do país e a Prova dos Três Tambores. Além das provas, o evento também oferecerá aos visitantes o “bailão sertanejo” e uma grande praça de alimentação com diversas opções de cardápio.

O Morungaba Rodeo Fest 2022 /32ª Festa do Peão é uma realização da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba. O evento se tornou a festa mais esperada do ano pelo público morungabense, além de gerar para a cidade um grande fluxo de visitantes.

Local do Rodeio: Centro de Eventos de Morungaba Anna Bernadette Consolim Pelisson – Rua Fortunato Stella, 61 – Centro.