João Bosco & Gabriel abrilhantam o palco da 32ª Festa do Peão

Evento faz parte da programação de aniversário de 134 anos do município

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba realizou uma solenidade para o lançamento do programa esportivo “Atleta do Futuro” em parceria com o Sesi São Paulo, no Ginásio Municipal “Luis Seraphim”. A solenidade fez parte da programação de aniversário de 134 anos do município – que prossegue até o início do próximo mês – e contou com a presença dos estudantes da rede municipal, autoridades e representantes do Sesi e das empresas locais patrocinadoras do programa.

O programa “Atleta do Futuro” terá ações voltadas a crianças e jovens de 6 a 14 anos, alunos das escolas da rede pública do município. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo Sesi-SP, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral de seus participantes.

O convênio do programa Atleta do Futuro foi assinado pelo prefeito da Estância Climática de Morungaba Marco Antonio de Oliveira e pelo então presidente do Sesi, Paulo Skaf, no final de novembro do ano passado, em Jundiaí.

Em seu pronunciamento durante a solenidade, o prefeito falou da importância das atividades do projeto, incentivou os estudantes presentes para que participem e agradeceu às empresas patrocinadoras: o Hotel Fazenda Villa Gade e a empresa Maliber. “Agradecemos às empresas parceiras por acreditarem neste projeto de grande relevância para a cidade. Nossos agradecimentos também aos professores que terão a grande missão de colocar este projeto na prática junto aos alunos que poderão participar em um dos dois núcleos de atuação: no Ginásio de Esportes e no Parque das Estâncias”, explica o prefeito.

O programa conta com aulas de Futsal, Voleibol, Basquete e Handbol. A diretora do Centro de Atividades do SESI Alexandra Salomão Miamoto explicou que, em princípio, serão atendidas entre 200 a 300 crianças, mas a intenção é ampliar o atendimento. “É importante que toda cidade dê importância à qualidade de vida, como Morungaba está dando ao ter assinado este convênio. Mais do que formar atletas profissionais, a ideia do programa é principalmente levar aos participantes os valores humanos que o esporte pode trazer – como amizade, parceria, regras e disciplina, por exemplo. Os municípios que assinaram este convênio realmente estão preocupados em levar estes valores a sua população”, comentou. A diretora Alexandra também agradeceu as empresas madrinhas e reforçou que seus representantes entenderam a importância da responsabilidade social do programa ao incentivar e valorizar a comunidade local.