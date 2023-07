Caminhão tomba na rodovia de Jaguariúna; Motorista não resistiu

Tarifas de pedágios em cinco cidades da região de Campinas sofrem aumento

O pedágio de Jaguariúna teve sua tarifa reajustada neste sábado, dia 1º. O valor que era R$15,20 passou a ser R$15,80, sendo uma diferença de R$0,60 para o bolso de quem passa por esta rodovia.

Ao menos outras quatro cidades da região de Campinas tiveram as tarifas reajustadas. Segundo as concessionárias, o reajuste, publicado na sexta-feira, 30, no Diário Oficial do estado, já estava previsto nos contratos de concessão do estado.

Ele tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – um dos índices da inflação. O último aumento aconteceu em dezembro de 2022.

Pedágio mais caro da região, o de Indaiatuba teve R$0,60 de alta. Com isso, passou a valer R$17,40. Assim como o de Jaguariúna que chegou a R$15,80, após mesmo reajuste. Veja os valores na tabela abaixo:

Reajuste também na rodoviária de Campinas

Desde sábado, dia 1º, as taxas de embarque para viagens intermunicipais do Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, a Rodoviária de Campinas, também têm novo valor. O reajuste de 18% foi definido pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação da tarifa. Com o aumento, as novas taxas de embarque para as viagens intermunicipais ficam com os seguintes valores:

curta distância (até 39,9 km): R$1,22

média distância (de 40 km a 79,9 km): R$2,22

longa distância (acima de 80 km): R$8,46

