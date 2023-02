Mais venda para ambulantes e mais renda para catadores: Ambev coloca o ecossistema da latinha no centro do Carnaval

A qualidade dos produtos e sua alta performance são protagonistas em nova campanha da marca que traz o conceito de clean appeal

A Ypê, empresa 100% brasileira e líder em importantes segmentos de limpeza e higiene do país, começa o ano com uma nova campanha que foca na alta performance de seus produtos em uma linguagem totalmente inédita na categoria.

“Qualidade que se vê, certeza que é Ypê” é a assinatura escolhida pela marca e será mote de todos os esforços de comunicação, pois evidencia a qualidade já reconhecida dos produtos Ypê, e a garantia da máxima entrega de produtos para o consumidor final.

A Ypê ao longo dos seus mais de 70 anos tem investido em inovação e tecnologia para entregar ao consumidor aquilo que ele busca: produtos de qualidade com uma excelente relação custo x benefício, antecipando suas necessidades.

Para inaugurar essa campanha, o filme de lançamento demonstra essa qualidade por meio do uso do produto em situações de extrema performance. A criação assinada pela DPZ mostra toda a tecnologia embutida em cada um dos produtos e como eles agem no momento da limpeza. Por meio do conceito estético inédito do “Clean Appeal”, são mostrados em micro detalhes os efeitos durante e após a limpeza. Composta por 3 filmes e diversos meios, a marca aposta numa estética nova para o segmento, usando supercloses e slowmotions para criar uma experiência sensorial única com a limpeza.

Os protagonistas do filme inicial são lava-louças Ypê, multiuso Ypê, desinfetante Bak Ypê e o lava-roupas em pó Tixan Ypê.

O lava-louças Ypê é líder absoluto na categoria, sinônimo de rendimento e qualidade, enquanto o multiuso Ypê oferece benefícios específicos em cada uma de suas cinco versões (desengordurante, com álcool, tira-manchas, controle de odor e antibac). O desinfetante Bak Ypê mata 99,9% dos germes e bactérias, entregando desinfecção com muita perfumação. E o lava-roupas em pó Tixan Ypê traz novidades e agora conta com bioenzimas que removem as manchas e pó ultrafino que limpa sem deixar resíduos.

“A ideia é mostrar a qualidade e alta performance de nossos produtos, que sempre foram grande prioridade para nós, de uma forma completamente disruptiva. Buscamos, continuamente, evoluir o que fazemos e como fazemos. É uma busca constante por novas fórmulas e novas tecnologias para acompanharmos as tendências e as necessidades e desejos do consumidor. Nesta campanha, queremos trazer com riqueza de detalhes essa evolução contínua da nossa marca”, explica Cesar Nicolau, diretor de Marketing da empresa.

A alta performance também foi uma constante na produção dessa campanha, os filmes foram feitos com um modelo de câmera que só existe uma unidade no Brasil, a Phantom. Essa tecnologia permite filmar mil quadros por segundo em ultra mega slow, mostrando em micro detalhes a ação da gota do lava-louças Ypê na limpeza das louças e talheres, a ação dos produtos Ypê Multiuso e Desinfetante Bak Ypê e até a nova fórmula do pó ultrafino de Tixan Ypê na lavagem das roupas.

“Trabalhamos muito de perto com a equipe da Ypê para entender toda a qualidade e inovação no desenvolvimento dos seus produtos. Depois, procuramos demonstrar isso visualmente para o consumidor de uma maneira também inovadora para a categoria. O “clean appeal”, criado pela DPZ, reforça a “qualidade que se vê” em todos os produtos da Ypê e sobe o patamar de comunicação da categoria. É o “apetite appeal” dos produtos de limpeza,” diz Benjamin Yung, CEO e Chief Creative Officer da DPZ.

O primeiro filme da campanha poderá ser visto em versões de 30 e 60 segundos em TV aberta e no YouTube – https://www.youtube.com/@oficialype.

