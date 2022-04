Lucas Sia anuncia asfalto para a Estrada do São Bento em maio

Conheça história de gente simples e humilde, mas que ajudam a formar um município mais próspero

Artur Nogueira 73 anos – No domingo, dia 10 de abril, a cidade de Artur Nogueira completou mais um ano de emancipação e existência como município. Carinhosamente chamada de o Berço da Amizade, a Cidade do interior paulistano conta com uma população de um pouco mais de 50 mil habitantes.

Artur Nogueira está a 150 km da capital São Paulo, foi emancipada em 1948, desde então, galgou passos largos rumo ao progresso e ao crescimento. No entanto, engana-se quem pensa que só autoridades e gente ilustre é quem compõe a história e ajudam a alicerçar uma cidade.

Anônimos, pessoas simples e do bem, que transitam de lá para cá e de cá para lá, são peças fundamentais no contexto da construção e consolidação de um município.

Gente que vem da roça, dos cumes benditos do interior, gente que se entrega e vê a vida passar ao longo de seus dias sem ao menos pestanejar por um instante.

Artur Nogueira chega aos 73 anos e chega com o apoio de todos. Não se alcança a essa idade com a saúde e robustez só por meio da administração pública, a final prefeitos são eleitos e perdem eleições, o quadro sempre se renova, diretores de comunicação, secretários, vereadores e outros que ocupam cargos comissionados ou de mandatos, essas pessoas, elas vêm e vão. Mas a Cidade permanece.

A Cidade permanece porque ela não é consolidada só por autoridades, mas ela é carregada com carinho por meio do esforço estarrecedor de um povo que se desdobra no trabalhar e assim, sobreviver e ainda: manter viva e funcional a Artur Nogueira que a acolhe.

Poderia discorrer em alguns parágrafos, entre letras, vírgulas e pontuação, a história da fundação e como se originou Artur Nogueira, mas acredito que todos os anos alguém, algum veículo de comunicação deve trazer isso à tona para você. Então, respeitosamente, me darei ao luxo de deixar esse marco para sua fonte de pesquisa no site oficial do órgão municipal, certamente lá tem esse complemento. Logo, não irei ser repetitivo nesse detalhe tão importante.

Mas por que não quero me prender e voltar a sua atenção ao passado da emancipação, ou até mesmo da criação de Artur? Simplesmente porque tenho histórias de nogueirenses anônimos, mas ilustres que quero compartilhar com você.

Gente da gente que faz a cidade ser o que é

Histórias como a do senhor Antônio Esperança de 70 anos, que veio do campo e vivia de plantar algodão, ensinado pelos pais a meter a mão no arado, executar o bom serviço na lavoura, ajudar com o seu esforço, desde menino a fortalecer a economia de um município que acabará de nascer.

“Eu comecei a trabalhar cedo na roça, com oito anos de idade. Me lembro dos nossos dias lá no sítio, quando a nossa luz era a lamparina. Sou de um tempo em que ainda dávamos benção aos mais velhos”, relembra o srº Antônio.

O velho homem cheio de lembranças para contar, que encontrei pescando ao lado do xará, Antônio Neves, na Lagoa dos Pássaros, trazia consigo as marcas e as expressões deixadas pelo tempo. Ali, os dois conversavam baixo e relembravam algumas histórias da juventude, da época em que com muito trabalho ajudavam a escrever a história de Artur Nogueira, sem ao menos – ao findar e iniciar os anos – serem mencionados, ou terem os nomes cravados em alguma placa de inauguração.

Artur, Cidade querida…

E o que falar do casal de aposentados Antônio Carvalho Neto e Celma Rodrigues, que vieram para Artur Nogueira em busca de qualidade de vida e sossego? O casal conta que sempre visitava os parentes na cidade e mesmo que não declarassem, no íntimo do pensar, traçavam planos para morar em Artur.

“Nós moramos 58 anos na capital, depois fomos para Ribeirão Preto, mas se comparar as três cidades, a mudança é da água para o vinho. Estamos felizes por morar em Artur Nogueira, uma cidade plana, as pessoas são queridas, receptivas, amo morar em Artur Nogueira, se eu soubesse que seria tão bom assim, teria vindo mais cedo”, disse o ex-mecânico.

Já a esposa Celma, que é servidora aposentada, argumenta que a tranquilidade e o sossego do Município é sublime e isso a fez se apaixonar ainda mais pela cidade. “Viver aqui é muito bom, maravilhoso, eu particularmente adoro lugares assim. O sossego é ímpar, se nós soubéssemos que era assim, certamente teríamos vindo antes…”, afirma.

Educação de qualidade – Artur Nogueira 73 anos

Há mais de 20 anos instalado em Artur Nogueira, o Colégio Adventista também tem sua contribuição na formação dos cidadãos nogueirenses, de acordo com Vinicius Mioto – Administrador Financeiro da Instituição, a escola tem um papel peculiar na história do município.

“A escola está aqui para ajudar a formar bons cidadãos, não que a educação que ofertamos seja melhor, mas temos conteúdos diferenciados para nossos alunos. E, muitos pais nos procuram motivados por esse conteúdo educacional cristão que temos a oferecer e essa contribuição que damos por meio da educação, ajuda para que no amanhã tenhamos jovens, homens e mulheres fortes no alicerce familiar”, destaca o administrador.

Mioto ao falar de comparativos de onde morava e apenas declarou: “aqui será muito melhor para criar filhos”.

Artur Nogueira 73 anos – “Cidade limpa e linda”

Para auxiliar administrativo Roberta Cândida, 37 anos, Artur Nogueira é uma cidade limpa e linda, no entanto ela não deixou de apontar alguns pontos que pode melhorar, “A cidade é linda, limpa, mas acredito que algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, como por exemplo no setor da saúde, a educação também após a pandemia teve uma defasagem”, disse.

Já a filha de Roberta, Maria Eduarda, 15 anos, que vive o dia a dia da vida estudantil, argumenta que há muitos alunos nas classes e que por meio do grande número, segundo ela, as aulas perdem a concentração, ou seja, para discente os professores acabam não conseguindo manter a atenção dos alunos nos conteúdos. “São muitas pessoas na sala, se você não prestar bastante atenção você perde o conteúdo é muito falatório, chega um momento que fica difícil manter atenção, mas antes da pandemia era relativamente bom”, afirma.

“O povo que vinha do campo não sabia o que era sorvete”

O comerciante Erivaldo Silva, 42 anos, também é um dos ilustres anônimos que ajudam a compor e dar contorno a história de Artur Nogueira, desde 1984, a sorveteria Paraíso tem ajudado os nogueirenses a driblar o calor.

Erivaldo que assumiu o negócio da família a um pouco menos de cinco anos, relata histórias hilárias que os pais presenciaram. “Quando os meus pais instalaram a sorveteria por aqui, as pessoas que vinham do interior, da roça, não tinham ideia do que era sorvete, para aquelas pessoas era tudo novidade, eles vinham dos sítios de cavalo e carroça só para saborear o “negócio gelado”. conta.

O comerciante demonstrou tristeza e desapontamento com a atual administração, segundo Erivaldo o fato do deslocamento da rodoviária da cidade enfraqueceu o movimento nos comércios da região, “Isso prejudicou bastante todos os comércios aqui desta parte da cidade, há dois anos, o prefeito prometeu que faria um ponto de parada por aqui para não nos deixar desassistidos, mas infelizmente até agora só ficou na promessa, me sinto muito prejudicado por essa mudança, mas torço para que a cidade continue crescendo sem diminuir aqueles que ajudam-na a crescer”, desabafa.

Uma família completa em Artur

A camareira Jessica de Oliveira, 28 anos, destaca como fator positivo a receptividade dos nogueirenses para com quem vem de fora, ela também menciona a diferença no clima e na qualidade do ar que Artur tem a despojar. “As pessoas são impressionantes, receptivas, moro aqui há um pouco mais de três anos, mas considero um lugar fantástico, clima bom, ar puro, qualidade de vida excepcional”.

Lídia de Oliveira, 51 anos, trabalha como cozinheira numa das empresas que ajudam a fortalecer a economia da cidade, disse que se sente muito bem no município, argumenta que as oportunidades de trabalho são frequentes e que ter vindo para viver em Artur foi a melhor escolha da vida. “Aqui é bem melhor para se viver, há muitas oportunidades de emprego, como minha filha disse, o clima é agradável, ter vindo para cá foi a melhor coisa que fizemos na vida, espero poder ficar por aqui por muito, muito tempo, aqui é muito pacato. Artur Nogueira ganhou nossos corações”.

O pequeno Ulices de oito anos, é um contraste de gerações. Embora seja ainda só um a criança, o menino sabe bem reconhecer os benefícios que a cidade tem a ofertar. “Eu amo Artur Nogueira, adoro ir na lagoa, lá tem um ar limpo que acalma qualquer pessoa, se eu pudesse ficaria todo dia lá, até dormiria lá”, disse o menino.

Artur Nogueira, 73 anos de muita histórias, e encontro de gerações que com garra e trabalho ajudaram e ajudam o município ser mais forte.

Por: Márcio Pollyla