Artur Nogueira 73 anos: Encontro de Motociclistas reúne 17 bandas no Balneário Municipal

Com apoio da Prefeitura, evento conta com área coberta, shows profissionais de Wheeling, ampla praça de alimentação, choperia, lojas de artigos, etc

O 24º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira já tem data marcada. Integrando as celebrações de 73 anos do município e após dois anos sem ser realizado devido à pandemia da Covid-19, o evento voltará a agitar o Balneário Municipal entre os dias 21 e 24 de abril. Organizada pelo Liberdade Motoclube, a atração conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Encontro de Motociclistas teve início em 1996 e, desde então, se tornou um evento tradicional no município nogueirense. Para a edição deste ano, o público irá prestigiar shows de 17 bandas durante os quatro dias de festa, com apresentação de David Locutor. De acordo com a organização, o evento contará com um área coberta com mais de 2000m², e com um espaço para camping (acampamento).

Além do bom e velho Rock and Roll, o 24º Encontro de Motociclistas de Artur Nogueira receberá shows profissionais de Wheeling (acrobacias com motos), com os grupos EQP Grumita, Impacto Moto Show e Cachorrão Moto Show. O evento reunirá ampla praça de alimentação, choperia, lojas de artigos para motociclistas, expositores de diversos segmentos, estacionamentos para veículos, etc.

AS BANDAS

Na quinta-feira (21), o público vai à loucura com apresentações das bandas Rock Rádio; A União; Jacaré Murdock; e Killers. Na sexta-feira (22), sobem ao palco as bandas Ruptura Rock; LUOC Legião Urbana; e Popmind. No sábado (23), o público irá prestigiar Ricardo Franzoni; Sete Galo; Creedence Maniacs; Psycho Queen; Keep On Rock; e Brave New Maiden.

Fechando o evento com chave de ouro no domingo (24), se apresentam Roni Bueno; Segredo do Universo; John Elvis; e Trilha Zero.

BARRACAS FILANTRÓPICAS

Também haverá um espaço para que as entidades assistenciais nogueirenses possam promover a venda de produtos alimentícios para a arrecadação de fundos.

A festa contará com barracas filantrópicas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); da Assistência aos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan); do Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira (Sasan); e do Grupo Fraternidade Cruz de Malta.

SERVIÇO

24º Encontro Nacional de Motociclistas de Artur Nogueira

Data: Dias 21, 22, 23 e 24 de abril

Local: Balneário Municipal Guilherme Carlini, no Centro de Artur Nogueira

Ingressos: R$ 20