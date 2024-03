Juíza lança primeiro guia prático de síndrome de Down no Brasil dia 21

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado no dia 21 de março

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado no dia 21 de março, e para marcar a data de forma especial, será lançado pela Elas Editora, o primeiro guia prático sobre o tema no Brasil: “Direitos T21 – Síndrome de Down”, com autoria da juíza e idealizadora, Kamylla Acioli, com coautoria da Pedagoga especialista em Educação Especial, Claudia Rêgo, e a Fisioterapeuta especialista em T21, Mônica Manhoni, sob a perspectiva das áreas jurídicas, de saúde e da educação, com o intuito de auxiliar as famílias no dia a dia, com informações importantes sobre o assunto.

O lançamento, que será feito durante o “13° Seminário Internacional de Síndrome de Down’, em Belo Horizonte, vem para auxiliar pais e responsáveis por pessoas com T21, além de profissionais de demais pessoas que sentem a necessidade de compreender melhor o tema, bem como os direitos envolvidos.

“Muitos são os questionamentos e as dúvidas na hora da notícia da Síndrome de Down, bem como quais os direitos ao longo da vida da pessoa. Então esse foi um trabalho de pesquisa realizado, especialmente, para tentar sanar as dúvidas iniciais e mais corriqueiras das mães e familiares das pessoas com a Trissomia 21, de forma acolhedora e com uma linguagem simples e objetiva, demonstrando os direitos, as leis em que estão inseridos, como implementá-los e garanti-los. Esperamos que este guia sirva como um manual e um apoio, gerando segurança e entendimento aos que dele necessitarem, e assim, disseminamos o conhecimento e o compartilhamento de informações em busca de uma maior conscientização social, em busca da diminuição do preconceito e maior inclusão”, explica Kamylla Acioli.

Após o lançamento no 13° Seminário Internacional de Síndrome de Down, em Belo Horizonte, o guia será vendido online no site da editora e poderá ser adquirido em qualquer parte do Brasil. Fonte: Band Minas

