Prefeitura lança pacote de medidas contra a dengue em Artur Nogueira

As ações tiveram início neste sábado, 16, com ala exclusiva para atendimento de dengue no hospital municipal

A prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a um conjunto de ações enérgicas para conter a propagação do mosquito Aedes aegypti e prevenir casos de dengue na cidade. As medidas, decididas após uma reunião entre os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), visam conter o avanço da doença em toda região.

“Estamos lançando um pacote abrangente de medidas para combater a dengue e proteger nossa comunidade”, afirma o Prefeito Lucas Sia (PSD). “É fundamental que todos estejam engajados nesse esforço conjunto para garantir o sucesso dessas ações”.

Telemedicina

Umas das iniciativas de destaque é o lançamento do atendimento por telemedicina, permitindo que os munícipes sejam avaliados e orientados por profissionais da saúde.

O objetivo é garantir um adequado acompanhamento para pacientes que tenham sido notificados como suspeito ou contaminado de dengue, possibilitando acompanhar a evolução do caso, evitando ocorrências mais graves ou orientando de acordo com cada situação, além de fornecer orientações gerais da doença às pessoas com suspeita de dengue.

Esse procedimento será realizado pela equipe de enfermagem e pela Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

Reforço da equipe no Hospital Municipal

Outra novidade é a implementação de um plantão médico e ala exclusiva para tratamento da doença no pronto socorro.

Com isso, um médico e dois profissionais de enfermagem estarão disponíveis para atender casos suspeitos de dengue e fornecer medicação no local, aliviando a demanda no Pronto Socorro e garantindo um acompanhamento mais ágil e eficaz.

“Com essas medidas, estamos reforçando nosso compromisso em cuidar da saúde e bem- estar de nossos cidadãos”, destaca o secretário Amarildo Boer. “A Prefeitura esta empenhada em enfrentar esse desafio com seriedade e determinação”.

Além disso, estão sendo realizados mutirões, fumacê, campanhas em escolas, intensificando o combate ao mosquito e de conscientização da população, com o objetivo de eliminar possíveis criadouros e educar os moradores sobre as medidas preventivas.

Reforço na UBS Terezinha Vicensotti

Também a partir desta semana, a Unidade Básica de Saúde Terezinha Vicensotti atenderá das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, com médico e equipe disponíveis para assistência. Essa medida visa oferecer uma alternativa de atendimento caso o pronto socorro esteja lotado, proporcionando uma distribuição mais equitativa dos serviços de saúde.

“Além das iniciativas do poder público, é essencial o engajamento dos moradores para promover a conscientização. Esta é uma responsabilidade compartilhada por todos nós”, ressalta a coordenadora das Unidades Básicas de Saúde, a enfermeira Cristina Cruz.

Com a implementação dessas medidas abrangentes e a colaboração de todos envolvidos, a Prefeitura de Artur Nogueira busca garantir a saúde e o bem-estar dos moradores, combatendo eficazmente a dengue e protegendo a comunidade contra os riscos associados à doença.

