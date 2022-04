Homem é preso em flagrante com 12 armas, veículos e dinheiro em sítio de Serra Negra

As três vereadoras eleitas da atual legislatura de Serra Negra criaram em conjunto a frente, cujo objetivo é a atuação em diversos âmbitos que informem, defendam e atuem nos Direitos da Mulher no município

Na semana em que os noticiários brasileiros da guerra entre Rússia e Ucrânia levantou questões imorais como a do Deputado Estadual de São Paulo, Arthur do Val – que esteve na Ucrânia e se referiu através de áudios vazados de um aplicativo de mensagens à refugiadas no leste europeu, bem como policiais femininas e as comparando com brasileiras, de forma misógina e desrespeitosa, as três vereadoras da atual legislatura de Serra Negra se uniram em uma iniciativa, até então, inédita no município.

Após as assinaturas da moção de repúdio em relação às falas do referido deputado feitas na sessão do dia 07 de março, as vereadoras Ana Bárbara Regiani Magaldi, Anna Beatriz Scachetti e Benedita Viviani Anibal Carraro concordaram em criar, em conjunto, a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher de Serra Negra. O ato também coincidiu com a semana do Dia Internacional das Mulheres.

A Frente visa informar e promover iniciativas de diversos âmbitos que atuem na defesa dos direitos e na promoção humana das mulheres, que ainda hoje sofrem com a desigualdade, o preconceito e todos os tipos de violência que acontecem diariamente no mundo inteiro.

A criação da comissão vai atuar no fomento de palestras que darão voz às cidadãs da cidade, busca de recursos para projetos direcionados às mulheres, além de instituir canais com sugestões e denúncias, para estreitar o caminho entre a comunidade, poder público e autoridades.

Além disso, o bloco terá o potencial de atingir outros diversos segmentos, pois além de ser uma ferramenta de comunicação e promoção, a ideia não é debater apenas a violência contra a mulher e sim levantar temas como empreendedorismo, empoderamento e outras questões coletivas como saúde, saneamento, mobilidade urbana entre outras, que acabam se estendendo à toda população.

Em breve, serão divulgadas através das redes sociais das vereadoras os canais de comunicação da Frente.

Outro fato relevante, além do ineditismo da iniciativa, é o fato das três vereadoras mulheres da atual legislatura, pertencem a três grupos políticos diferentes da cidade, o que reforça ainda mais a união por um bem comum.