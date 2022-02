Homem é detido por tráfico no Jardim São Dimas, em Amparo

A Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos confirmou para a segunda-feira, 07, a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal da Prefeitura de Amparo. O Municipal conta com 24 times no masculino, divididos em quatro grupos com seis agremiações.

Os dois primeiros colocados de cada chave serão direcionados para a disputa do título da Primeira Divisão. Os terceiros e quartos colocados das chaves disputarão o título da Segunda Divisão. Os campeões devem ser conhecidos no dia 25 de março.

No Grupo A estão Bargunça, Lester, Rejeitados, Silvestre, Máfia e Palhares. No Grupo B, jogarão Castelo FA, Santa Maria, Matador, Aliados, Molekes da Vila e Furia. No Grupo C disputam as vagas Portugal, Independente, Lunáticos, Raiz Forte, JDA e Figueira. No D, Celtic, Manchester, Legião, Maduros, AAJC e Penharol.

No feminino, a chave será única, com seis equipes. Jogarão Império, Lotus, Planet, Portugal, SMERLE e #SQNFC. As quatro primeiras colocadas garantem vaga na semifinal.

A competição para mulheres abre a competição, no dia 07..A abertura está agendada para

as 19 horas, com Lotus e SMERLE. Às 19h45 tem Império e #SQNFC e às 20h30 tem Planet e Portugal.

Na terça-feira, 08, começa a disputa masculina com Rejeitados e Silvestre, às 19h; Bargunça e Palhares, às 19h45 e Lester e Máfia, às 20h30. Todos são válidos pelo Grupo A.

A competição conta com jogos da primeira fase de segunda a sexta-feira, a partir das 19h, no Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia. É obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação contra a Covid-19 para assistir a competição como espectador.