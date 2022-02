Fiscalização intensifica combate aos ambulantes irregulares em Amparo

A Fiscalização Fazendária da Secretaria da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Amparo mantém ações periódicas contra os ambulantes clandestinos atuando em diversos locais do município. Na tarde desta sexta-feira, 04, a operação, abordou ambulantes sem suas respectivas licenças, que foram orientados a encerrar suas atividades.

Para o trabalho em Amparo, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em mãos e os protocolos não são aceitos pelos fiscais. A venda de produtos em desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade também é fiscalizada.

O comércio ambulante em Amparo é disciplinado pelo Código de Posturas Municipal e quem desobedecer à legislação está sujeito à multa e apreensão de mercadorias. Os interessados em se regularizar devem buscar, antecipadamente, informações para o comércio ambulante no Agiliza no Paço Municipal, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão.