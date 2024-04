Holambra passa a vacinar jovens de 10 a 14 anos contra a dengue a partir desta sexta

130 holambrenses participaram, no último sábado, 13, da primeira edição do Emprega Holambra, feirão de empregos que ocorreu nas dependências da Escola Municipal Imigrantes. A iniciativa foi resultado de parceria entre a Prefeitura e a empresa Meraki Gestão de Pessoas – e teve por objetivo aproximar quem busca um emprego daqueles com vagas disponíveis para admissão. 15 empresas participaram da ação e mais de 120 oportunidades foram disponibilizadas.

Fabiana Paula Fernandes de Almeida Antunes, moradora do Imigrantes, está desempregada há um mês e procura uma colocação na área administrativa. “Eu achei excelente a iniciativa do feirão. Assim, podemos, em um único ambiente, buscar diferentes oportunidades de trabalho”, falou. “Minha expectativa é, muito em breve, estar inserida novamente no mercado”.

O estudante de nutrição Matheus Arnaut Colosso, de 18 anos, também esteve no local. Ele procura uma oportunidade de trabalho há 4 meses. “Achei uma ideia muito boa: juntou quem precisa de emprego e quem necessita de empregados”, disse. “Uma ótima iniciativa. Eu mesmo já não sabia mais onde entregar meus currículos. Hoje deixei 7 aqui”.

Sabrina Reis, analista de Recursos Humanos da Holambelo, que atua com comércio atacadista de flores e plantas, conta que a empresa disponibilizou 19 vagas no dia do feirão e recebeu 70 currículos. “Além de captação de mão de obra com otimização de tempo, esta foi uma excelente oportunidade para fazermos pesquisa de mercado de trabalho com outras empresas e também networking”, avaliou. “Parabéns para todos os responsáveis, foi muito bem organizado”.

“Nosso primeiro feirão foi um grande sucesso. Iniciativas como esta são fundamentais para fomentar a geração de emprego e renda na cidade”, comentou o prefeito Fernando Capato, que esteve no local acompanhado do vice, Miguel Esperança.

“Estamos confiantes de que conseguiremos preencher as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. Agradecemos imensamente à Prefeitura por nos proporcionar a oportunidade de realizar esse evento”, finalizou a recrutadora Natália Ferro, da Meraki.

Holambra é + Emprego

Para além da ação do Emprega Holambra, a cidade conta desde o ano passado com uma plataforma, desenvolvida pela Prefeitura, que oferece ao comércio e às empresas, por meio de um sistema eletrônico acessível pela internet, uma área dedicada à apresentação de vagas, com todas as informações necessárias para o seu preenchimento. De outro lado, dá à mão de obra local a chance de inscrever seus dados pessoais e manifestar interesse no trabalho. A plataforma pode ser acessada por meio eletrônico em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços – ou a partir de acesso direto em http://pat.holambra.sp.gov.br. Quem preferir, pode buscar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Espaço Cidadão, ao lado da Prefeitura.

Além da possibilidade de candidatura a vagas de trabalho disponibilizadas pelas empresas na plataforma, o “Holambra é + Emprego” permite ao usuário, após preenchimento dos dados pessoais, profissionais e de formação, imprimir o currículo pronto, já formato no padrão tradicional, para entrega presencial em lojas e empresas.

