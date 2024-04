Holambra realiza a partir da próxima segunda mais uma etapa da Operação Cata-Bagulho

Holambra recebeu no fim de semana, dias 13 e 14, equipes de oito cidades para a primeira de cinco etapas dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete, nas categorias masculina e feminina, foram realizadas no Ginásio Municipal e no Estádio Municipal Zeno Capato. A cerimônia de abertura contou com apresentações de equipes de ginástica artística e a participação do prefeito da cidade, Fernando Capato, do vice, Miguel Esperança, e do prefeito de Monte Alegre do Sul e presidente do consórcio do Circuito das Águas Paulista, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha.

Holambra participou da competição com equipes de futebol, futsal e basquete. No futebol de salão a Cidade das Flores enfrentou Monte Alegre do Sul. A equipe sub-14 da casa venceu por 7 a 1 e a sub-16 por 3 a 2. No futebol de campo os holambrenses enfrentaram os atletas de Serra Negra que marcaram 3 no time sub-13. Já na categoria sub-15, empate em 2 a 2. A partida de basquete sub-17 foi emocionante. Placar definido no último minuto: Serra Negra 52 x 51 Holambra (confira abaixo todos os resultados).

LEIA TAMBÉM:

“Ficamos extremamente felizes de sediar a 1ª etapa desta importante competição. O esporte auxilia na formação de crianças e adolescentes, desenvolvendo noções de companheirismo, solidariedade e transmite valores como respeito a regras e limites,” disse o prefeito Fernando Capato. “A integração entre os atletas dos municípios participantes também é muito enriquecedora.”

Além da Cidade das Flores, os municípios de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindoia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro fazem parte do campeonato.

A 2ª etapa da competição irá ocorrer nos dias 18 e 19 de maio em Pedreira.

Confira abaixo os resultados das partidas da 1ª etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista:

Sábado, 13/04:

Vôlei Feminino

Lindóia 0 x 2 Pedreira

Serra Negra 0 x 2 Socorro

Águas de Lindóia 2 X 0 Jaguariúna

Vôlei Masculino

Pedreira 2 X 0 Lindóia

Socorro 0 X 2 Águas de Lindóia

Futsal Masculino sub-14

Águas de Lindóia 2 x 1 Jaguariúna

Amparo X Serra Negra WO

Holambra 7 X 1 Monte Alegre do Sul

Pedreira 6 X 4 Lindóia

Futsal masculino sub-16

Serra Negra 2 X 2 Amparo

Jaguariúna 3 X 2 Águas de Lindóia

Lindóia 4 X 4 Pedreira

Holambra 3 X 2 Monte Alegre do Sul

Domingo, 14/04:

Futebol Masculino sub-13

Holambra 3 X 0 Serra Negra

Águas de Lindóia 0 X 2 Jaguariúna

Amparo 1 X 2 Socorro

Monte Alegre do Sul 4 X 0 Lindóia

Futsal Feminino sub-17

Jaguariúna 8 X Lindóia 2

Águas de Lindóia X Amparo (ADIADO)

Futebol masculino sub-15

Holambra 2 X Serra Negra 2

Jaguariúna 8 X 1 Águas de Lindóia

Amparo 1 X 2 Socorro

Basquete masculino sub-17

Serra Negra 52 x Holambra 51

Amparo 59 X Pedreira 13

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui