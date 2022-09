Holambra inaugura primeira clínica veterinária pública da cidade

Com a pandemia bem mais sob controle, a recuperação se aproxima à do período pré-pandemia. Festas de formatura, antes suspensas, são tendência em elevação

O Ceaflor, o grande entreposto de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo e decoração, localizado do Circuitos das Flores, na região de Holambra, está otimista com a chegada da estação das flores. Isto porque esta primavera, em particular, chega junto com um momento muito aguardado por produtores, atacadistas e decoradores: o aumento tanto da oferta como do consumo de flores de corte, que considera a grande demanda reprimida de eventos e festas.

Muito utilizadas na decoração de casamentos, festas de aniversário e eventos institucionais e corporativos, as flores de corte foram, seguramente, um dos produtos mais diretamente impactados pela pandemia. Devido o distanciamento social obrigatório, os eventos, festas e comemorações coletivas foram os primeiros a parar e um dos últimos a voltar, após dois anos, com uma dificuldade a mais: a baixa oferta de produtos, que acabou por elevar os preços.

Proprietário da Flor Fácil, empresa que comercializa flores de corte no Ceaflor, Daniel Antônio da Silva está entusiasmado com o cenário atual de mais oferta e melhores preços. “Depois de um ano e meio sem importar bulbos, os produtores de lírio arriscaram, investiram e agora chega ao mercado uma grande variedade de produtos, com volume e cores diferentes, agregando valor aos arranjos e às decorações. O lisianthus também se destaca pela variedade de cores e preço competitivo. Já as rosas chegam mais a partir de outubro, visto que a produção está relacionada ao clima e à sazonalidade”, explica. Ele destaca também as alstroemerias, por exemplo, que chegaram a custar 5 reais a haste em maio e este mês está 10 reais o maço com 10 unidades. Outra forte tendência que veio para ficar é o uso de folhagens na confecção de arranjos, como a semente de ligustro, xanadú, costela de adão e dracenas brancas e vinho, que complementam com cor e graça todo tipo de arranjo e têm custo bastante competitivo.

Além das festas de casamento que ganham destaque em setembro, mês tão tradicional como maio, e das festas de 15 anos, comuns em outubro, a expectativa são as comemorações de formatura, no período de novembro a fevereiro, que voltam com tudo e com turmas ampliadas, já que estiveram 100% suspensas nos dois últimos anos.

Os eventos e festas têm um peso muito relevante no setor da floricultura que é composto por flores de corte, flores envasadas e plantas ornamentais para decoração, paisagismo e jardinagem. “A retomada do consumo registrado antes da pandemia, somada à volta das festas de formatura, é um excelente cenário, sobretudo porque há oferta de produtos, o que torna os preços mais acessíveis e amplia as opções de uso”, afirma o presidente do Ceaflor, Antônio Carlos Rodrigues.

Flores e Acessórios

Inspirados pela chegada da Primavera que colore jardins e áreas verdes, produtores e comerciantes do Ceaflor apresentam lançamentos em cachepôs e cestaria, acessórios para jardinagem e paisagismo, como vasos e bancos para áreas externas em diversas cores e modelos, bem como plantas próprias da estação, como folhagens e copo-de-leite ou boca de jarro, muito utilizadas na ornamentação de ambientes, e que só florescem nesta época do ano, de setembro a dezembro. Destaque também para as árvores frutíferas pouco comuns, como as oliveira e cerejeiras.

