Saean realiza manutenção em caixas d’água para garantir saúde e qualidade dos recursos hídricos

Promovido pela Prefeitura, evento valoriza a gastronomia nogueirense e fomenta economia local; saiba como participar

Está chegando a 4ª edição do Festival Gastronômico de Artur Nogueira e, desta vez, com um tema que promete despertar emoções: “Comida com Afeto”. As inscrições estão abertas até o dia 10 de maio, para os estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

Os estabelecimentos interessados devem se inscrever exclusivamente via internet através do formulário online: clique aqui. No link, os participantes também conferem o regulamento completo do evento.

Assim como nas edições anteriores, o festival é promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e já se tornou um evento oficial no calendário da cidade. O evento também conta com apoio e patrocínio de empresas locais.

O prefeito Lucas Sia destaca a importância do Festival Gastronômico como uma oportunidade de fomentar a economia local e valorizar a gastronomia nogueirense. “Essa edição foi pensada com muito carinho; afinal, não é apenas sobre comida, é sobre compartilhar momentos especiais e criar memórias através dos pratos”, comenta.

Vantagens ao participar

Os estabelecimentos participantes têm oportunidade de aumentar as vendas, expandir a presença nas redes sociais, promover sua marca regionalmente e atrair novos clientes.

Na última edição, 97% dos estabelecimentos participantes afirmaram que o festival atraiu novos clientes e ajudou a vender outros pratos, demonstrando o grande potencial de visibilidade e crescimento que o festival proporciona.

O Festival

De 1º a 31 de julho, o evento reúne uma variedade de estabelecimentos, incluindo bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, e oferece aos clientes uma ampla gama de opções gastronômicas. Os consumidores podem desfrutar dos pratos diretamente nos estabelecimentos participantes, além das modalidades de delivery e drive-thru, tornando a experiência acessível a todos.

Este ano, os participantes são desafiados a criar pratos que transmitam o cuidado em cada ingrediente. “A proposta é promover uma experiência gastronômica que vá além do sabor, e envolver sentimentos e memórias”, frisa a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni.

