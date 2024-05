Shopping Parque das Bandeiras se une à Prefeitura e shoppings da região em campanha solidária para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Evento, que acontece no Paulínia Winner Mall, terá variedade gastronômica, atrações musicais e ação solidária

Paulínia recebe a partir desta quinta-feira, 02, a “1ª Festa do Morango”. O evento, que tem entrada gratuita, ocorre no estacionamento do Paulínia Winner Mall. A expectativa é que milhares de pessoas compareçam nos quatro dias de festa.

Gastronomia

Para quem gosta de morango, opções não faltarão como espeto de morango, morango do nordeste, bolo de pote de morango, crepe de morango, pavê de morango, torta de morango, fondue de morango, churros de morango, torresmo de rolo com geleia de morango, burger de morango, burger com salada de morango, coxinha de morango, chopp de morango, açaí com morango, licor de morango, milkshake de morango, sorvete de morango, vinagrete de morango, caipirinha de morango, drinks de morango, bombom de morango, fogazza de morango, pastel com massa de morango, croissant de morango, estrogonofe de morango, pizza de morango, nacho com geleia de morango, entre outros pratos apetitosos.

A festa vai oferecer outras opções gastronômicas como torresmo de rolo, costela, burger na parrilla, baião de dois, feijão tropeiro, espetinho, pastéis, comida mexicana, batata frita, coxinha, arroz carreteiro, doces caseiros, churros, além de diversos drinks, chopp e muito mais.

“Esse evento, que é o primeiro em Paulínia, tem sido um sucesso por onde passa. Teremos muitas opções de pratos com morango além de outras variedades da gastronomia. As atrações musicais também ganham destaque nessa festa para abrilhantar todos os dias do nosso evento”, disse Brenda de Paula, organizadora.

Música

O evento vai contar com uma programação musical para todos os dias de festa. Confira:

Quinta (2) – 19h – Banda Àstrea – Especial CPM22 e NXzero

Sexta (3) – 19h – João Bellini – Sertanejo

Sábado (4) – 19h – Creedence Cover Brasil Molina’s

Domingo (5) – 19h – Blind Smoke – Especial Foo Fighters

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório) haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia.

Serviço – 1ª Festa do Morango em Paulínia

Quando: 02/05 , 03/05 , 04/05 e 05/05

Onde: Estacionamento do Paulínia Winner Mall (Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia)

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

*Entrada gratuita.

