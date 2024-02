Holambra divulga programação do Carnaflores 2024

Prepare o confete, a serpentina e muita animação porque a folia de Carnaval em Holambra, que será realizada entre os dias 09 e 13 de fevereiro, contará com quatro bailes populares e uma matinê na Rua da Amizade (Rua Coberta), além do já tradicional desfile de blocos e carros alegóricos na Alameda Maurício de Nassau. Todas as atividades são gratuitas

As noites de festa contarão com apresentações de bandas de carnaval, duplas sertanejas, grupo de samba e pagode e da Fanfarra Amigos de Holambra (confira abaixo a programação completa). As atrações têm início previsto para às 20h30.

A diversão para criançada também está garantida com matinê no domingo, dia 11, entre 14h e 17h. Na terça-feira (13), para encerrar a folia em grande estilo, a Alameda Maurício de Nassau sedia o tradicional desfile de blocos e carros alegóricos organizado em parceria com o Clube Fazenda Ribeirão, com inscrições e concentração a partir das 13h na Praça dos Pioneiros.

“Para garantir a segurança dos foliões, não será permitido acesso às festividades com spray de espuma, garrafas de vidro ou objetos pontiagudos”, explicou Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura.

“O nosso Carnaflores é, tradicionalmente, uma festa que garante muita diversão aos foliões de todas as idades e gostos”, falou o prefeito Fernando Capato. “Estou certo de que, mais uma vez, seremos um dos destinos carnavalescos mais concorridos do interior de Estado de São Paulo. Estão todos convidados”.

Serviço:

Carnaflores – Carnaval de Holambra

De 9 a 13 de fevereiro

Programação gratuita

Sexta-feira, 9 de fevereiro, às 20h30

Banda De La Calle (Pop Rock)

Diva Drive (Banda de Carnaval)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Sábado, 10 de fevereiro, às 20h30

Fanfarra Amigos de Holambra

Grupo Pura Opção (Samba e Pagode)

Trio Arena (Sertanejo/Carnaval)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 11 de fevereiro, das 14h às 17h

Matinê

Pintura facial, brincadeiras com monitores, distribuição de pipoca e algodão-doce

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 11 de fevereiro, às 20h30

Christian e Rogério (Sertanejo)

Diva Drive (Banda de Carnaval)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Segunda-feira, 12 de fevereiro, às 20h30

Fanfarra Amigos de Holambra

Germano e Giovany (Sertanejo)

Trio Arena (Sertanejo/Carnaval)

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Terça- feira, 13 de fevereiro, às 13h

Desfile de blocos e carros alegóricos (Parada das Flores)

Local de inscrições e concentração: Praça dos Pioneiros

