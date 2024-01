Centro de Atenção Psicossocial de Holambra completa 1 ano de atividades

Os carnês digitais para pagamento dos tributos municipais de Holambra, entre eles o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já estão disponíveis no Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para o dia 11 de março. No caso do ISS fixo, o vencimento é no dia 15 do mesmo mês.

Para acessar o carnê eletrônico, uma alternativa àqueles que querem antecipar o pagamento, basta localizar a guia “IPTU e Tributos Municipais” na aba de Serviços do site. Os tributos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhimento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e Vigilância Sanitária. Os carnês físicos serão distribuídos pela Prefeitura nas próximas semanas.

Segundo o economista e diretor municipal de Finanças, Rodolfo Silva Pinto, o valor do IPTU sofreu esse ano reajuste de 4,82%. “É o equivalente à inflação dos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Não houve aumento real. Nossa expectativa é que a arrecadação em 2024 seja de R$9,1 milhões”, disse. Ele explicou ainda que o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação da cidade e que o valor pago fica integralmente no município.

Os locais credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são as agências bancárias Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.

Quem optar pelo pagamento à vista, em cota única, terá o benefício de 10% de desconto assegurado por Lei Municipal. Se preferir, o contribuinte pode parcelar o tributo em até 10 vezes, com a última mensalidade prevista para o dia 10 de dezembro de 2024. Nesses casos, não há desconto sobre o valor do boleto.

