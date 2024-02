Jaguariúna é a primeira cidade do Brasil contemplada pelo Novo Programa “Minha Casa, Minha Vida”

Os contribuintes de Jaguariúna que optarem pelo pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 vão ter 10% de desconto. O benefício será concedido pela Prefeitura de Jaguariúna e está previsto na Lei Complementar nº 2.914/2023.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o pagamento do IPTU poderá ser quitado em até dez parcelas. A primeira parcela do IPTU e a cota única vencerão no próximo dia 29 de fevereiro e as e as demais parcelas terão vencimento no dia 20 de cada mês.

Os carnês começarão a ser distribuídos pelos Correios a partir de 07 de fevereiro e também já estão disponíveis no site da Prefeitura, no link: http://tinyurl.com/iptu2024jagua. Serão distribuídos no total 28.843 carnês.

O imposto poderá ser pago nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicred e em casas lotéricas. A arrecadação prevista de IPTU neste ano é de R$ 24,6 milhões.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui