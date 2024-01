Hemocentro da UNICAMP realiza coleta de sangue em Pedreira

Reunião do CISBRA reuniu autoridades da região

Os prefeitos que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas (CISBRA) estiveram reunidos na semana passada para debater o trabalho desenvolvido pelo Consórcio e o Consórcio de Turismo do Circuito das Águas Paulista.

LEIA TAMBÉM:

Outros assuntos discutidos foram: reconhecimento do aeroporto de Socorro como atrativo turístico do Circuito das Águas; Lançamento do credenciamento dos prestadores de serviços relacionados ao turismo por meio do site do Circuito das Águas, para que possam ser encontrados com mais facilidade pelo turista.

Durante o encontro também foram entregues os troféus dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, onde Pedreira conquistou o 4º lugar, com 41 pontos.

Fazem parte do CISBRA os municípios de Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo-MG, Tuiuti e Vargem. A reunião reuniu além dos prefeitos destes municípios, secretários e diretores municipais, vereadores e profissionais ligados ao setor, nas dependências do Centro de Convenções.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui