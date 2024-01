Os investimentos em saúde, educação, infraestrutura e esporte

Mesmo com a queda na arrecadação em 2023, prefeitura de Pedreira dribla os desafios

É fato e consenso entre os gestores municipais que o ano de 2023 foi desafiador. Todas as prefeituras do Brasil passaram por inúmeras dificuldades e em Pedreira não foi diferente. “Porém, com um trabalho sério, honesto e competente de toda a equipe, todos os obstáculos foram superados”, garante o prefeito Fábio Polidoro.

A administração registrou desde abril uma queda de arrecadação, mas rapidamente adotou várias medidas de contenção de custos. Com isso, o chefe do executivo afirma que foi possível reequilibrar o orçamento.

“Gostaria aqui de destacar que por mais dificuldades que nós enfrentamos em 2023, nós conseguimos manter os últimos investimentos na cidade, em várias áreas como segurança, saúde, educação, esporte e estrutura de habitação”, lembrou Fábio.

LEIA TAMBÉM:

Na área da segurança, a gestão implantou o aplicativo S.O.S Mulher, onde a mulher vítima de violência ou grave ameaça doméstica pode acionar junto a Guarda Municipal, onde todas as forças de segurança do município são mobilizadas para fazer esse atendimento à vítima dessas violências ou grave ameaças.

Na saúde, é de conhecimento que o hospital está passando por uma grande reforma estrutural e de gestão administrativa. O Hospital Humberto Piva realiza aproximadamente 90 mil atendimentos no ano e desses 90 mil, de 70 a 80% são referentes a atendimentos que não são emergenciais, que não são de urgência, são atendimentos que poderiam ser realizados em um Pronto Atendimento. “Estamos trabalhando junto a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, para que iniciarmos em breve o atendimento do nosso Pronto Socorro na nossa Central de Saúde. Com a medida vamos desafogar o atendimento do nosso hospital e levar ainda mais qualidade ao cidadão que precisa dessa emergência, mantendo todas as cirurgias realizadas no hospital”, diz o prefeito, ciente da necessidade.

Na Educação, são vários os desafios logo após a pandemia da Covid-19. “Estaremos realizando a terceirização de mais três creches para 2024. Vamos concluir a entrega da infraestrutura de novas unidades. Agora, na creche do Santa Cruz, estamos concluindo uma nova creche no Vida Nova e também estamos reformando outras várias unidades educacionais, tudo para melhor atender a nossa população”, informa.

Para o amante do esporte, no ano passado Pedreira promoveu o retorno do JEMPE e começou a trabalhar com a Lei Paulista de Incentivo do Esporte para o Campeonato Amador, com investimento de mais de R$150 mil.

Na infraestrutura urbana destaque para asfalto e água. Na habitação, o prefeito sabe o quanto a população sofre com os aluguéis elevados. “Nós acompanhamos com o Governo Federal projetos que em breve terão início em Pedreira. Finalizamos toda a regulamentação do Programa Minha Casa, Minha Vida, após a conclusão do Governo Federal, já elaboramos a nossa Lei Municipal para regulamentar o nosso cadastro habitacional e nossas diretrizes para construção de unidades habitacionais, encaminhamos para a nossa Câmara Municipal e foi aprovada por todos os vereadores”, ressalta o prefeito.

Ano novo

Fábio deseja um feliz ano de 2024 para toda a população de Pedreira e para aqueles que torcem pelo município. Afirma que, todos os desafios e obstáculos serão enfrentados com muito trabalho, muita transparência e principalmente, com muita competência. “Vocês podem ter certeza, estamos trabalhando pelo futuro da nossa cidade e o nosso futuro ele está em boas mãos e que Deus continue abençoando a todos nós e a nossa cidade de Pedreira. Um bom 2024 a todos”, encerrou o prefeito.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui