Havan entrega doações para duas entidades de Campinas

Complexo esportivo é base para sete campeonatos fixos, nas categorias F4, 125 cilindradas e shifter

A temporada de competições de kart próprio sediadas do Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, começou no mês de fevereiro. Ao todo, sete campeonatos utilizam o complexo para promover treinos e provas, ao longo do ano. O objetivo, conforme os organizadores, é fomentar a prática do kartismo na região de Campinas entre pilotos ingressantes no esporte. Mas as provas locais também são uma possibilidade de treinamento para pilotos profissionais.

Ivan Milani, organizador da Copa Sanremo de Kart, conta que o campeonato, de kart 125 cilindradas, teve início em 2014 e tem o Kartódromo San Marino como sede há cinco anos. “Eu tinha uma turma e montei a Copa Sanremo interna, só com os pilotos da nossa oficina Sanremo. Começou assim e permaneceu nesse formato por 4 anos e meio. Depois, optamos por fazer todas as etapas no San Marino. O objetivo principal foi não deixar o kart 125 morrer aqui no interior”, esclarece Milani.

A Copa Sanremo conta com uma média de 22 a 25 pilotos e se divide em 10 etapas, entre os meses de fevereiro a novembro, ou dezembro, de cada ano, conforme a necessidade de alteração por conta do calendário de competições oficiais da CBA, já que muitos dos pilotos são profissionais. Os interessados devem possuir karts com motores 2 tempos de 125 cilindradas e se inscrever para participar, pois não há restrições. “Com um kart nessa configuração, é só fazer a inscrição e correr. O diferencial do campeonato é que o piloto não tem a obrigação de correr todas as etapas, pode participar esporadicamente, tudo depende do que ele pretende no kartismo. Mas se o piloto quer desenvolver seu equipamento, pode participar de todas as etapas”, explica o organizador.

Ivan Milani diz que a categoria 125 cilindradas está carente no interior por conta da escassez de campeonatos e que o kartismo é quase terapêutico. “A ideia de montar o campeonato surgiu porque as competições de 125 cilindradas estavam morrendo aqui no interior, começaram a ficar escassas. E me considero um apaixonado pelos motores 125, categoria formadora de pilotos para o automobilismo, e por formar uma campeonato forte. O kart ajuda no condicionamento, dá um fôlego, uma resistência. E se a cabeça tem muita preocupação, ao andar de kart você esquece tudo, no momento em que se está na pista, é como uma terapia”, revela Milani.

A Copa Sanremo reúne preparadores de vários estados do Brasil e pilotos de cidades da região de Campinas e outras localidades do estado, como São Paulo, Poços de Caldas, São Carlos, Ribeirão Preto e outros.

Modalidade shifter também atrai praticantes ao San Marino

O kart shifter possui marcha e é apreciado entre boa parte dos pilotos por oferecer alta performance, com velocidade final que pode ser superior a 170 quilômetros por hora, dependo da pista, segundo sites especializados.

Conforme o diretor de provas Clayton Rodrigues Caldas, organizador da modalidade shifter no campeonato Talent Kart Cup (TKC) desde o segundo semestre do ano passado, além de desempenho, o diferencial é a dinâmica proporcionada às competições. “Um kart com marcha torna uma corrida muito mais dinâmica, devido às reduções. Começamos como Copa Shifter, mas o campeonato foi incorporado ao TKC, para que a gente conseguisse organizar datas e fomentar o campeonato junto à categoria F4, que possui um grid super forte na competição”, informa o organizador.

Caldas conta que tudo começou com um piloto da categoria, Angelo Sampaio, que o procurou em 2022 por já praticar a modalidade e ser fã do esporte, sobretudo pelo fato de não haver campeonatos similares na região. “Inclusive, vários pilotos vêm de lugares mais longes, como Araraquara e Ribeirão Preto. Então, a ideia foi fomentar a categoria na região e estamos tendo sucesso, graças a Deus”, comemora.

O TKC tem 10 etapas de fevereiro a novembro, nas modalidades F4, com karts de motores 4 tempos, e shifter, ambas de kart próprio e divididas nas categorias Pró e Light. A primeira é para pilotos mais experientes, já praticantes do kartismo, e a segunda para ingressantes. “Hoje, na shifter, a gente conta com um grid de 15 pilotos com motores próprios, todos liberados de marca e modelo, desde que mantenham suas características originais, para que todos possam correr e treinar em igualdade”, destaca Clayton Caldas.

O campeonato de kart shifter é um atrativo para qualquer piloto, e, segundo o organizador, é o único da modalidade na região de Campinas. “A gente acredita que um dos principais diferenciais seja a competitividade, pois tem pilotos de excelente nível. E o objetivo, para muitos pilotos, é treinar para campeonatos maiores, como o paulista e o brasileiro. O baixo custo de inscrição também é um atrativo. Na região, o TKC categoria shifter acontece somente no San Marino”, salienta o organizador.

O Talent Kart Cup começou em 2018 e este ano é a 4ª temporada da competição no kartódromo de Paulínia. Os interessados podem entrar em contato com os organizadores pelo WhatsApp (19) 97404-9593, no caso da Copa Sanremo, e (19) 99433-1303, para a modalidade shifter ou F4 do campeonato TKC.

O Kartódromo Internacional San Marino fica na Rua Armando Botasso, nº 1.200, em Betel – Paulínia (SP).

Kartódromo Internacional San Marino

