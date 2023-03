Bares e restaurantes: mulheres representam 54% da força de trabalho e 37,58% das empresas tem uma mulher como sócia

Estudo inédito demonstra a força feminina no setor de alimentação fora do lar

Grandes chefs de cozinha e empreendedoras são pontas-de-lança da presença feminina no setor de bares e restaurantes. Mas nem só na alta gastronomia esta força se faz presente. Um estudo inédito, realizado pela Abrasel baseado em dados da Receita Federal mostra que o setor de alimentação fora do lar tem forte participação feminina nas empresas. As mulheres representam 37,58% em empresas que têm sócios, número maior do que na indústria (31,02%), no comércio (35,52%), na agropecuária (36.63%) e na construção civil (24,76%). Em outra pesquisa, realizada em 2020 pela Abrasel em parceria com o Sebrae, a participação feminina entre quem empreende se mostrou ainda maior: 46% – neste levantamento, eram considerados todos os tipos de empresas, não só as que têm sócios, mas também as que pertencem a microempreendedores individuais (MEIs).

Se elas já equilibram o jogo entre quem empreende, entre quem trabalha no setor a maioria é inconteste. Dados do IBGE analisados pela Abrasel mostram que as mulheres são 54% da força de trabalho formal no setor de alimentação fora do lar. Entre os informais a presença chega a 56%. São mais de 1,6 milhão de trabalhadoras no setor.

LEIA TAMBÉM:

“A força feminina é evidente entre os bares e restaurantes. Aos poucos vamos equilibrando o jogo entre quem empreende, ampliando nossa presença e mostrando que nosso setor está à frente desta transformação”, diz a líder do Conselho Nacional da Abrasel, Rosane Oliveira. Ela completa: “Entre a força de trabalho já somos maioria. Isso é mais uma prova de como a alimentação fora do lar é cada vez mais inclusiva e diversa”.

Pesquisa realizada pela Abrasel com mais de 1.400 respondentes de todo o país reflete bem como o tema da diversidade vem ganhando espaço entre as empresas de alimentação fora do lar: 41% das empresas do setor dizem já ter implantado paridade de gênero nas equipes e na gerência e outros 30% pretendem implantar em breve. Outras 29% não veem viabilidade – o setor tem muitas empresas de microempreendedores individuais ou familiares, sem nenhum funcionário, daí a dificuldade de alcançar um número ainda maior.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui