Fundocamp deve destinar R$500 mil para Pedreira para aplicação em ações contra a pandemia do coronavírus

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, participou na semana passada da reunião mensal do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), em Indaiatuba, na qual os prefeitos e representantes do Governo do Estado no órgão aprovaram a forma de distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (Fundocamp) para custear ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 pelos 20 municípios.

Pedreira deve receber R$500 mil. “Vamos utilizar esses recursos da melhor forma possível no combate à pandemia da Covid-19. A Administração municipal segue fazendo todo o possível para garantir as condições de atendimento da Saúde, conscientizando principalmente as pessoas a seguirem as normas de prevenção e vacinar nossa população o mais rapidamente possível”, ressaltou na ocasião o prefeito Hamilton.

A divisão dos recursos ficou assim: R$500 mil para os municípios com população de até 50 mil habitantes, R$800 mil para municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes (incluindo Nova Odessa), R$1,05 milhão para os municípios com 100 a 200 mil moradores e R$1,3 milhão para as cidades com população acima de 200 mil habitantes – levando em consideração a estimativa populacional feita pelo IBGE em 2020.

“Agora, encaminhamos o manual aprovado pelos prefeitos para os municípios solicitarem o recurso, com a documentação necessária. Feito isso, elas abrem os processos licitatórios de compra e o recurso é liberado”, explica o diretor-executivo da Agemcamp, Benjamim Bill de Souza.

Na presença do superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Francisco Loducca, os chefes do Executivo da RMC também discutiram a situação hídrica na região. Já a retomada econômica pós-Covid foi tema debatido entre os prefeitos e o diretor-administrativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), Guilherme Campos, e o presidente eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), Rafael Cervone.