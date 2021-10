Fundo Social de Solidariedade de Morungaba promove curso de Bartender

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira e a equipe de gestores das Faculdades Anhanguera vem articulando, desde junho deste ano, uma parceria para oficializar um convênio que vai oferecer diversos cursos técnicos, graduações e pós-graduações em diferentes áreas. Na semana passada esta parceria foi concretizada com a aprovação pela Câmara do projeto de lei, de autoria do Executivo, que autoriza a administração celebrar um convênio para disponibilizar uma sala no município com as Faculdades Anhanguera, tendo como contrapartida algumas bolsas de estudo nos cursos para moradores da cidade.

“O Polo de Apoio Presencial das Faculdades Anhanguera é mais uma opção de profissionalização no município. Já firmamos parcerias com outras instituições como Unifia e Univesp, além de ações junto ao Sebrae, Senai e Sesc. Estas ações contemplam uma das metas do nosso Plano de Governo que é a de qualificar a mão de obra local a fim de gerar cada vez mais emprego e renda para a população”, comenta o prefeito Marquinho.

A Lei Municipal nº 1996/2021, sancionada na sexta-feira, 10, autoriza o Poder Executivo Municipal permitir o uso de uma sala nas dependências do Centro de Convenções Municipal “Pedro Dedin”, localizado na Praça dos Imigrantes, Centro por 4 anos, prorrogável por igual período, objetivando a implantação de “Polo de Apoio Presencial Anhanguera” no município.